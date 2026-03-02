قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| عشرات القطط تشارك في إعلان سيارة

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 
عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 
إبراهيم القادري

كشفت العلامة الصينية أومودا المملوكة لشركة شيري عن حملة تسويقية تضم قطط ومطر وعناصر أخرى للترويج لأحدث سياراتها الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي يطلق عليها اسم أومودا 7 .

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 

سبب ظهور سيارة أومودا 7 مع القطط

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 

بدأت أومودا 7 الترويج لبعض مميزاتها بطريقة غير مألوفة، من خلال تسليط الضوء على الزجاج العازل للضوضاء، واستعانت أومودا بعشرات القطط الكثيفة الفراء لتتسلق اعلي السيارة وتجلس عليها من الخارج وتحيط بها من جميع الجهات، بينما يبقى الصوت غير مسموع داخل المقصورة خلف عجلة القيادة .

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 

أومودا مع الورود

وسكبت الشركة آلاف الزهور الزاهية فوق السيارة للترويج لخيارات العطور الداخلية الثلاثة في أومودا 7، وقاموا برش الثلج والمطر علي السيارة أثناء وجودها على جهاز محاكاة الطرق، في محاولة لإظهار ما يمكن لنظامها الهجين القابل للشحن (PHEV) التعامل معه.

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 

محرك أومودا 7

تستمد سيارة أومودا 7 قوتها من نظام هجين قابل للشحن (PHEV) يتيح لها قطع أكثر من 1126 كم/ساعة، و تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 

ويجمع النظام بين محرك سعة 1500 سي سي وبطارية سعة 18.3 كيلوواط/ساعة، بقوة إجمالية 201 حصان، وعزم دوران 365 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الجدير بالذكر أن السيارة سجلت ظهورها الأول في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر خلال أسبوع الموضة في لندن (London Fashion Week)، واستخدم أسطول من السيارات لنقل المصممين والعارضات في أنحاء لندن طوال الأسبوع.

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7 

تاريخ شركة أومودا في صناعة السيارات

أومودا هي علامة تجارية صينية ناشئة للسيارات، وتأسست عام 2022 كقسم تابع لشركة شيري أوتوموبيل، وتستهدف الأسواق الدولية بـسيارات كروس أوفر (SUV) عصرية وذات تقنيات متقدمة، وبدأت بإنتاج طرازها الأول C5 عالميًا، وتتميز بتصاميم "الفن في الحركة" وتستهدف جيل الشباب، مع توجه لتقديم خيارات كهربائية وهجينة.

أومودا 7 الـ SUV الرياضية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات أومودا محرك أومودا 7 القطط شركة شيري آلاف الزهور الزاهية

