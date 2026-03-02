شاهد| عشرات القطط تشارك في إعلان سيارة

كشفت العلامة الصينية أومودا المملوكة لشركة شيري عن حملة تسويقية تضم قطط ومطر وعناصر أخرى للترويج لأحدث سياراتها الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي يطلق عليها اسم أومودا 7 .

عشرات القطط تشارك في إعلان لسيارة أومودا 7

سبب ظهور سيارة أومودا 7 مع القطط

بدأت أومودا 7 الترويج لبعض مميزاتها بطريقة غير مألوفة، من خلال تسليط الضوء على الزجاج العازل للضوضاء، واستعانت أومودا بعشرات القطط الكثيفة الفراء لتتسلق اعلي السيارة وتجلس عليها من الخارج وتحيط بها من جميع الجهات، بينما يبقى الصوت غير مسموع داخل المقصورة خلف عجلة القيادة .

أومودا مع الورود

وسكبت الشركة آلاف الزهور الزاهية فوق السيارة للترويج لخيارات العطور الداخلية الثلاثة في أومودا 7، وقاموا برش الثلج والمطر علي السيارة أثناء وجودها على جهاز محاكاة الطرق، في محاولة لإظهار ما يمكن لنظامها الهجين القابل للشحن (PHEV) التعامل معه.

محرك أومودا 7

تستمد سيارة أومودا 7 قوتها من نظام هجين قابل للشحن (PHEV) يتيح لها قطع أكثر من 1126 كم/ساعة، و تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويجمع النظام بين محرك سعة 1500 سي سي وبطارية سعة 18.3 كيلوواط/ساعة، بقوة إجمالية 201 حصان، وعزم دوران 365 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الجدير بالذكر أن السيارة سجلت ظهورها الأول في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر خلال أسبوع الموضة في لندن (London Fashion Week)، واستخدم أسطول من السيارات لنقل المصممين والعارضات في أنحاء لندن طوال الأسبوع.

تاريخ شركة أومودا في صناعة السيارات

أومودا هي علامة تجارية صينية ناشئة للسيارات، وتأسست عام 2022 كقسم تابع لشركة شيري أوتوموبيل، وتستهدف الأسواق الدولية بـسيارات كروس أوفر (SUV) عصرية وذات تقنيات متقدمة، وبدأت بإنتاج طرازها الأول C5 عالميًا، وتتميز بتصاميم "الفن في الحركة" وتستهدف جيل الشباب، مع توجه لتقديم خيارات كهربائية وهجينة.