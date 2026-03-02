وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب

عقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمراً صحفياً حول الحرب الأمريكية مع إيران، في أول ظهور رسمي لمسؤولين أمام الكاميرات في البنتاجون منذ عدة أشهر.

وأكد هيجسيث أن هدف الضربات الأمريكية على إيران ليس "تغيير النظام" ومع ذلك، دعا الإيرانيين إلى "اغتنام" فرصة تغيير النظام.

وأوضح هيجسيث أن الحرب ضد إيران لا تُقارن بحرب العراق، قائلاً إن هذا الصراع لن يكون "بلا نهاية"، بل "مهمة واضحة، مدمرة، وحاسمة".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن طموحات إيران النووية "كان لا بد من التصدي لها"، مؤكداً أنها "لم تتوقف" منذ الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في يونيو الماضي.

رغم عدم وجود قوات برية أمريكية على الأراضي الإيرانية حاليًا، صرّح هيجسيث بأنه لن يناقش إمكانية إرسال الجيش الأمريكي قوات برية في المستقبل.

وقال كاين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمر العملية العسكرية في إيران بعد ظهر يوم الجمعة.

كما أكد كاين أن الجيش الأمريكي جاهز ومجهز لخوض الصراع، مع إقراره في الوقت نفسه بالعبء الذي يواجهه الأمريكيون في الداخل.

وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة من توقع المزيد من الخسائر الأمريكية في الحرب، مؤكدًا أنها "ليست عملية واحدة تُحسم بين عشية وضحاها".