إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10

حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراواح من 2 إلى 4 درجات، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء الى دافىء نهارا،بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكيون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 19 09

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 08

بلطيم 19 09

المنصورة 21 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 09

طنطا 20 08

دمياط 19 12

بورسعيد 210 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 11

رفح 19 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 05

كاترين 11 02

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 22 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 20 09

بني سويف 20 09

المنيا 21 08

أسيوط 21 07

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 22 08

أبوسمبل 24 12

