الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراواح من 2 إلى 4 درجات، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء الى دافىء نهارا،بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا، كما توجد فرص لتكيون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 10
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 17 08
بنهــــا 19 09
دمنهور 20 10
وادي النطرون 20 09
كفر الشيخ 19 08
بلطيم 19 09
المنصورة 21 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 09
طنطا 20 08
دمياط 19 12
بورسعيد 210 13
الإسماعيلية 22 09
السويس 21 10
العريش 20 11
رفح 19 09
رأس سدر 20 10
نخل 17 05
كاترين 11 02
الطور 20 12
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 21 13
الإسكندرية 20 11
العلمين 19 10
مطروح 19 11
السلوم 18 10
سيوة 20 08
رأس غارب 21 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 16
حلايب 22 18
أبو رماد 23 16
مرسى حميرة 22 18
أبــــــرق 24 14
جبل علبة 23 15
رأس حدربة 22 18
الفيوم 20 09
بني سويف 20 09
المنيا 21 08
أسيوط 21 07
سوهاج 22 09
قنا 24 10
الأقصر 25 09
أسوان 25 11
الوادي الجديد 22 08
أبوسمبل 24 12