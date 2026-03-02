مصدومين.. شقيقة محمد صلاح بعد الفيديو المتداول لبناته على تيك توك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، فيديو لمكة وكيان نجلتي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على أغاني مهرجانات شعبية رفقة بنات شقيقته رباب.

وعلقت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح عبر حسابها على انستجرام: “مش قادرة أوصف صدمتي انا واخويا على الفيديو دا معقول دول بناتنا”.

وتتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق حتى صيف 2027.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية ومنها تقرير شبكة بي بي سي البريطانية، فإن مستقبل قائد منتخب مصر بات محل تساؤل مجددًا، خاصة بعد فترة من الهدوء أعقبت توقيعه عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، مدّد من خلاله استمراره لعامين إضافيين داخل ملعب أنفيلد.

لكن بداية الموسم الحالي أعادت فتح باب الشائعات، في ظل حديث عن توتر في العلاقة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وهو ما زاد من احتمالات مغادرته للفريق.