قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا.. القماطي: نستهدف منصات التتويج بأولمبياد داكار ولوس أنجلوس

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا
التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا
حسام الحارتي

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، مساء اليوم الاثنين، حفلًا ضخمًا لتكريم لاعبي منتخب التجديف الشاطئي المتوجين بالميداليات خلال مشاركة الفراعنة في بطولة أنطاليا بتركيا، التي أُقيمت خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الماضي، إلى جانب تكريم لاعبي المنتخب المشاركين في البطولة الإفريقية للتجديف الشاطئي والبطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيك بجنوب إفريقيا.

وشهد الحفل أجواء احتفالية مميزة، حيث حرص مجلس الإدارة على الاحتفاء بالأبطال وتوزيع الدروع التذكارية والمكافآت المالية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة التي تُوِّجت برفع العلم المصري في المحافل الدولية والقارية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد، عن سعادته الكبيرة بالنتائج المميزة التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في التجديف الشاطئي والكلاسيك، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة عمل منظم وتخطيط فني وإداري دقيق.

وقال القماطي في تصريحاته خلال الحفل: "نفخر بما حققه أبطالنا في أنطاليا وعلى الساحة الإفريقية، فقد أثبتوا أن التجديف المصري يسير بخطى ثابتة نحو العالمية، وأن لدينا عناصر قادرة على المنافسة بقوة أمام كبار اللعبة.

"واضاف القماطي أن"مجلس الإدارة يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى الوصول لمنصة التتويج في بطولة أولمبياد الشباب بداكار، 2026 وكذلك أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ولدينا طموح حقيقي للتواجد ضمن أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة."

وتابع رئيس الاتحاد:"لن ندخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي للاعبين والأجهزة الفنية، لأن الاستثمار الحقيقي هو في هؤلاء الأبطال الذين يشرفون اسم مصر في كل بطولة."

ويأتي هذا التكريم في إطار سياسة مجلس الإدارة الرامية إلى تحفيز اللاعبين وتعزيز ثقافة الفوز، بما يرسخ مكانة التجديف المصري على المستويين القاري والدولي، ويؤكد أن المرحلة المقبلة تحمل طموحات أكبر وإنجازات أكثر إشراقًا.

وجاءت قائمة اللاعبين الحاصلين على الميداليات علي علاء الدين علي الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف الشاطئي. وفي منافسات البطولة الأفريقية التجديف تم تكريم كلا من عمر حسام الدين الحاصل على الميدالية الذهبي، ياسين القماطي صاحب الميدالية الذهبية و زياد إيهاب سعد الحاصل على الميدالية الذهبية وإبراهيم محمود صاحب الميدالية الذهبية وأحمد التقي صاحب الميدالية الذهبية و عمر القماطي الحاصل على الميدالية الذهبية وزياد محمد سلامة صاحب الميدالية الذهبية ويوسف محمد سلامة صاحب الميدالية الفضية ومحمد الحسيني الشهاوي الحاصل على الميدالية الذهبية وعبد الخالق البنا صاحب الميدالية الذهبية.

فيما جاءت قائمة اللاعبات الحاصلات على الميداليات في البطولة الأفريقية التجديف كل من رماس أسامة محمود الحاصلة على الميدالية الذهبية وسلمى خالد صفوان الحاصلة على الميدالية الذهبية وعالية محمد محسن صاحبة الميدالية الذهبية ومريم محمد عوض الله صاحبة الميدالية الذهبية ومريم محمود همام الحاصلة على الميدالية الفضية وحبيبة محمد محسن صاحبة الميدالية البرونزية وغادة محمد ندا صاحبة الميدالية الفضية وهنا باسم السبكي صاحبة الميدالية البرونزية وآيات أحمد إبراهيم صاحبة الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئي.

كما تم تكريم المشرف على المنتخبات الوطنية الكابتن سيف نجم. الكابتن محمود عبد الحليم داوود. المدير الفني لمنتخب التجديف وكابتن عادل أحمد مدرب منتخب السيدات ومدرب الناشئين لمنتخب مصر كابتن عماد احمد دين. الكابتن هند عرفات مدرب منتخب التجديف الشاطئي وكابتن اشرف السيد مدرب منتخب الكلاسيك وساهر رفعت مدرب منتخب التجديف  البارالمبي والكابتن محمد فخري مدرب اللياقة والأحمال والدكتورة سارة يوسف الاخصائي النفسي وصلاح الدين ذكي إداري التجديف الشاطئي ومجدي عفيفي المدير الإداري بالاتحاد المصري للتجديف.

وحضر حفل التكريم كل من اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة مندوبا عن وزير الشباب والرياضة،  واللواء محمد حسن نائب رئيس جهاز الرياضة العسكري واللواء حازم حسني، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للرماية، المهندسة أمل مبدى نائب رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، رئيس اتحاد المعاقين ذهنيا، اللواء أحمد يوسف رئيس اتحاد الشرطة الرياضي،  القبطان محمد سلامة نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، المهندس إبراهيم أيوب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف  والمشرف علي لجنة التجديف البارالمبي، مصطفى عبد الجواد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف.

مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف اللواء شريف القماطي منتخب التجديف الشاطئي للتجديف الكلاسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

برلماني بالغربية

برلماني: موقف مصر وضع النقاط على الحروف إزاء تطورات تنذر بعواقب جسيمة على أمن المنطقة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني

حفل افطار جماعى لشركة مياة الشرب

إفطار جماعي لشركة مياة الشرب بالأقصر

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد