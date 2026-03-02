التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا.. القماطي: نستهدف منصات التتويج بأولمبياد داكار ولوس أنجلوس

أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، مساء اليوم الاثنين، حفلًا ضخمًا لتكريم لاعبي منتخب التجديف الشاطئي المتوجين بالميداليات خلال مشاركة الفراعنة في بطولة أنطاليا بتركيا، التي أُقيمت خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الماضي، إلى جانب تكريم لاعبي المنتخب المشاركين في البطولة الإفريقية للتجديف الشاطئي والبطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيك بجنوب إفريقيا.

وشهد الحفل أجواء احتفالية مميزة، حيث حرص مجلس الإدارة على الاحتفاء بالأبطال وتوزيع الدروع التذكارية والمكافآت المالية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة التي تُوِّجت برفع العلم المصري في المحافل الدولية والقارية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أعرب اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد، عن سعادته الكبيرة بالنتائج المميزة التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في التجديف الشاطئي والكلاسيك، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة عمل منظم وتخطيط فني وإداري دقيق.

وقال القماطي في تصريحاته خلال الحفل: "نفخر بما حققه أبطالنا في أنطاليا وعلى الساحة الإفريقية، فقد أثبتوا أن التجديف المصري يسير بخطى ثابتة نحو العالمية، وأن لدينا عناصر قادرة على المنافسة بقوة أمام كبار اللعبة.

"واضاف القماطي أن"مجلس الإدارة يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى الوصول لمنصة التتويج في بطولة أولمبياد الشباب بداكار، 2026 وكذلك أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ولدينا طموح حقيقي للتواجد ضمن أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة."

وتابع رئيس الاتحاد:"لن ندخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي للاعبين والأجهزة الفنية، لأن الاستثمار الحقيقي هو في هؤلاء الأبطال الذين يشرفون اسم مصر في كل بطولة."

ويأتي هذا التكريم في إطار سياسة مجلس الإدارة الرامية إلى تحفيز اللاعبين وتعزيز ثقافة الفوز، بما يرسخ مكانة التجديف المصري على المستويين القاري والدولي، ويؤكد أن المرحلة المقبلة تحمل طموحات أكبر وإنجازات أكثر إشراقًا.

وجاءت قائمة اللاعبين الحاصلين على الميداليات علي علاء الدين علي الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف الشاطئي. وفي منافسات البطولة الأفريقية التجديف تم تكريم كلا من عمر حسام الدين الحاصل على الميدالية الذهبي، ياسين القماطي صاحب الميدالية الذهبية و زياد إيهاب سعد الحاصل على الميدالية الذهبية وإبراهيم محمود صاحب الميدالية الذهبية وأحمد التقي صاحب الميدالية الذهبية و عمر القماطي الحاصل على الميدالية الذهبية وزياد محمد سلامة صاحب الميدالية الذهبية ويوسف محمد سلامة صاحب الميدالية الفضية ومحمد الحسيني الشهاوي الحاصل على الميدالية الذهبية وعبد الخالق البنا صاحب الميدالية الذهبية.

فيما جاءت قائمة اللاعبات الحاصلات على الميداليات في البطولة الأفريقية التجديف كل من رماس أسامة محمود الحاصلة على الميدالية الذهبية وسلمى خالد صفوان الحاصلة على الميدالية الذهبية وعالية محمد محسن صاحبة الميدالية الذهبية ومريم محمد عوض الله صاحبة الميدالية الذهبية ومريم محمود همام الحاصلة على الميدالية الفضية وحبيبة محمد محسن صاحبة الميدالية البرونزية وغادة محمد ندا صاحبة الميدالية الفضية وهنا باسم السبكي صاحبة الميدالية البرونزية وآيات أحمد إبراهيم صاحبة الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئي.

كما تم تكريم المشرف على المنتخبات الوطنية الكابتن سيف نجم. الكابتن محمود عبد الحليم داوود. المدير الفني لمنتخب التجديف وكابتن عادل أحمد مدرب منتخب السيدات ومدرب الناشئين لمنتخب مصر كابتن عماد احمد دين. الكابتن هند عرفات مدرب منتخب التجديف الشاطئي وكابتن اشرف السيد مدرب منتخب الكلاسيك وساهر رفعت مدرب منتخب التجديف البارالمبي والكابتن محمد فخري مدرب اللياقة والأحمال والدكتورة سارة يوسف الاخصائي النفسي وصلاح الدين ذكي إداري التجديف الشاطئي ومجدي عفيفي المدير الإداري بالاتحاد المصري للتجديف.

وحضر حفل التكريم كل من اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة مندوبا عن وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد حسن نائب رئيس جهاز الرياضة العسكري واللواء حازم حسني، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للرماية، المهندسة أمل مبدى نائب رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، رئيس اتحاد المعاقين ذهنيا، اللواء أحمد يوسف رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، القبطان محمد سلامة نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، المهندس إبراهيم أيوب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف والمشرف علي لجنة التجديف البارالمبي، مصطفى عبد الجواد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف.