شقيقة محمد صلاح تسخر من توقعات مباريات أمم أفريقيا

علقت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح نجم منتخب مصر، على توقعات نتائج مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، على طريقة القطط الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت رباب، عبر حسابها على “إنستجرام”: “هو إيه كمية القطط والبغبغانات والبط اللي بيتوقعوا نتائج ماتشات بطولة أفريقيا دي يا جماعة”.

رباب صلاح

ويصطدم منتخب مصر باختبار صعب عندما يواجه منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام المباراة اليوم، السبت 10 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في لقاء يحظى بترقب جماهيري وإعلامي كبير.

ووصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد مشوار ناجح في دور الـ16، إذ واصل منتخب مصر عروضه القوية وتجاوز منتخب بنين بنتيجة 3-1.

بينما أكد منتخب كوت ديفوار أحقيته بالتأهل عقب فوز كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليؤكد استعداده للمنافسة بقوة على اللقب.