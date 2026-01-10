الدردير يدعم منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار.. ماذا قال؟

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير الدعم للمنتخب الوطني قبل مواجهة كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس الأمم الافريقية.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "كوت ديفوار لم تحقق أي فوز على مصر في كأس أمم أفريقيا منذ 36 عامًا النهاردة هنكملهم 37 سنة".

ويصطدم منتخب مصر باختبار صعب عندما يواجه منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في لقاء يحظى بترقب جماهيري وإعلامي كبير.

ووصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد مشوار ناجح في دور الـ16، إذ واصل منتخب مصر عروضه القوية وتجاوز منتخب بنين بنتيجة 3-1.

بينما أكد منتخب كوت ديفوار أحقيته بالتأهل عقب فوز كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليؤكد استعداده للمنافسة بقوة على اللقب.