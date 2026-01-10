يصطدم منتخب مصر باختبار صعب عندما يواجه منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في لقاء يحظى بترقب جماهيري وإعلامي كبير.

ووصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد مشوار ناجح في دور الـ16، إذ واصل منتخب مصر عروضه القوية وتجاوز منتخب بنين بنتيجة 3-1.

بينما أكد منتخب كوت ديفوار أحقيته بالتأهل عقب فوز كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليؤكد استعداده للمنافسة بقوة على اللقب.

صدام ناري بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

ويدخل “الفراعنة” اللقاء بطموح الاستمرار في رحلة البحث عن النجمة الثامنة وتعزيز سجلهم التاريخي كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.ك

في حين يسعى منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، لمواصلة الدفاع عن لقبه وإضافة إنجاز جديد إلى تاريخه القاري.

وتحمل المواجهة طابع النهائي المبكر، نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخ الصدامات القوية بينهما، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات البطولة في نسختها الحالية.