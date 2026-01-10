أبرز مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 10 - 1 - 2026 عدد من المباريات أبرزها قمة مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

- وادي دجلة X بيراميدز – الساعة 4 عصرا على قناة ON SPORT 2

- فاركو X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON SPORT 1

- كهرباء الإسماعيلية X المصري – الساعة 7 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- الجزائر X نيجيريا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports Max 1

- مصر X كوت ديفوار – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports Max 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال أوفييدو X ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

- فياريال X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- جيرونا X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- فالنسيا X إلتشي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- نيوم X الفتح – الساعة 4 عصرا على قناة Thmanyah

- الرياض X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah

- الأخدود X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- كومو X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

- أودينيزي X بيسا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- روما X ساسولو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- أتالانتا X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- هايدينهايم X كولن – الساعة 4:30 عصرا

- فرايبورج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

- سانت باولي X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

- أونيون برلين X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

- فيردر بريمن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

- باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- تشيلتينهام X ليستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرا

- إيفرتون X سندرلاند – الساعة 2:15 ظهرا

- ماكسفيلد X كريستال بالاس – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

- وولفرهامبتون X شروسبري – الساعة 2:15 ظهرا

- بوريهام وود X بيرتون ألبيون – الساعة 5 مساء

- بيرنلي X ميلوال – الساعة 5 مساء

- دونكاستر X ساوثهمبتون – الساعة 5 مساء

- فولهام X ميدلزبره – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 7

- إبسويتش تاون X بلاكبول – الساعة 5 مساء

- مانشستر سيتي X إيكسيتر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- سالفورد سيتي X سويندون – الساعة 5 مساء

- شيفيلد وينزداي X برينتفورد – الساعة 5 مساء

- ستوك سيتي X كوفينتري سيتي – الساعة 5 مساء

- بريستول سيتي X واتفورد – الساعة 7:45 مساء

- كامبريدج يونايتد X برمنجهام سيتي – الساعة 7:45 مساء

- جريمسبي X ويستون سوبر مار – الساعة 7:45 مساء

- توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- تشارلتون أثليتك X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا

- أنجييه X تولوز – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

- أورلينز X موناكو – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

- باستيا X تروا – الساعة 4:30 عصرا

- آفرانشي X ستراسبورج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- هوت ليوني X لوريان – الساعة 7 مساء

- إيستري X لافال – الساعة 7 مساء

- لو بوي X رايمس – الساعة 7 مساء

- سوشو X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة

- الوحدة X الشارقة – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات السوبر التركي

- جالاتا سراى X فناربخشة – الساعة 7:30 مساء