أبرز مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 10 - 1 - 2026 عدد من المباريات أبرزها قمة مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
- وادي دجلة X بيراميدز – الساعة 4 عصرا على قناة ON SPORT 2
- فاركو X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON SPORT 1
- كهرباء الإسماعيلية X المصري – الساعة 7 مساء على قناة ON SPORT 1
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
- الجزائر X نيجيريا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports Max 1
- مصر X كوت ديفوار – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports Max 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- ريال أوفييدو X ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
- فياريال X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- جيرونا X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- فالنسيا X إلتشي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- نيوم X الفتح – الساعة 4 عصرا على قناة Thmanyah
- الرياض X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah
- الأخدود X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- كومو X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
- أودينيزي X بيسا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- روما X ساسولو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- أتالانتا X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- هايدينهايم X كولن – الساعة 4:30 عصرا
- فرايبورج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا
- سانت باولي X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
- أونيون برلين X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا
- فيردر بريمن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا
- باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
- تشيلتينهام X ليستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرا
- إيفرتون X سندرلاند – الساعة 2:15 ظهرا
- ماكسفيلد X كريستال بالاس – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
- وولفرهامبتون X شروسبري – الساعة 2:15 ظهرا
- بوريهام وود X بيرتون ألبيون – الساعة 5 مساء
- بيرنلي X ميلوال – الساعة 5 مساء
- دونكاستر X ساوثهمبتون – الساعة 5 مساء
- فولهام X ميدلزبره – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 7
- إبسويتش تاون X بلاكبول – الساعة 5 مساء
- مانشستر سيتي X إيكسيتر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
- سالفورد سيتي X سويندون – الساعة 5 مساء
- شيفيلد وينزداي X برينتفورد – الساعة 5 مساء
- ستوك سيتي X كوفينتري سيتي – الساعة 5 مساء
- بريستول سيتي X واتفورد – الساعة 7:45 مساء
- كامبريدج يونايتد X برمنجهام سيتي – الساعة 7:45 مساء
- جريمسبي X ويستون سوبر مار – الساعة 7:45 مساء
- توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- تشارلتون أثليتك X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس فرنسا
- أنجييه X تولوز – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
- أورلينز X موناكو – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
- باستيا X تروا – الساعة 4:30 عصرا
- آفرانشي X ستراسبورج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- هوت ليوني X لوريان – الساعة 7 مساء
- إيستري X لافال – الساعة 7 مساء
- لو بوي X رايمس – الساعة 7 مساء
- سوشو X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة
- الوحدة X الشارقة – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات السوبر التركي
- جالاتا سراى X فناربخشة – الساعة 7:30 مساء