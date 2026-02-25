رغم انخفاض الإيرادات.. مانشستر يونايتد يحقق أرباحا عالية

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، أنه حقق أرباحا في الربع الثاني حيث بدأت إجراءات خفض التكاليف تؤتي ثمارها، على الرغم من أن انخفاض عائدات الرعاية ومبيعات التذاكر بعد خسارة المشاركة في المسابقات الأوروبية حد من الأرباح.

على مدار العام الماضي، لجأ النادي إلى تقليص الوظائف ووجبات غداء الموظفين وغيرها من تدابير توفير التكاليف بعد ست سنوات متتالية من الخسائر المالية، والتي نتجت عن ضعف الأداء داخل الملعب وخارجه.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي: "إننا نشهد الآن التأثير المالي الإيجابي لتحولنا خارج الملعب يتجسد في كل من تكاليفنا وربحيتنا".

بعد مسيرة غير متسقة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم الماضي، يبدو أن أبطال إنجلترا 20 مرة قد وجدوا موطئ قدمهم تحت قيادة المدرب المؤقت ولاعب خط الوسط السابق مايكل كاريك، الذي حل محل المدرب الرئيسي روبن أموريم في يناير.

تحت قيادة كاريك، كان يونايتد الفريق الأكثر جاهزية في الدوري في عام 2026. ويحتلون حاليًا المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ولديهم فرصة جيدة للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

تأتي نتائج مانشستر يونايتد بعد أسابيع من إجبار المالك الجزئي جيم راتكليف على الاعتذار عن قوله إن المملكة المتحدة "استُعمرت من قبل المهاجرين"، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من رئيس الوزراء كير ستارمر ومجموعات مشجعي النادي.

ارتفع دين النادي بنسبة 37% ليصل إلى 295.7 مليون جنيه إسترليني في نهاية عام 2025، بينما انخفضت النقدية وما يعادلها إلى 44.4 مليون جنيه إسترليني من 95.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وأعلنت شركة يونايتد عن صافي ربح قدره 4.2 مليون جنيه إسترليني (5.67 مليون دولار) للربع المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة بخسارة قدرها 27.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

حافظ النادي على توقعاته للإيرادات السنوية التي تتراوح بين 640 مليون جنيه إسترليني و 660 مليون جنيه إسترليني، والأرباح التي تتراوح بين 180 مليون جنيه إسترليني و 200 مليون جنيه إسترليني.