حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
أوكرانيا.. انفجار قوي في مقاطعة أوديسا
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة
ألفت عمر تكشف لصدي البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل علي كلاي
الأعلى للإعلام: دراما رمضان أكثر تنوعًا وحضورا للشباب وتناقش قضايا قومية
دولاب بطولات محمد صلاح من منزله ..شاهد
كيرا يغنم تعيش لحظة فارقة في "صحاب الارض"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الهلال السعودي يكشف تفاصيل إصابة حمد اليامي

حمد اليامي
حمد اليامي
علا محمد

كشف نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء ، تفاصيل إصابة الظهير الأيمن للفريق حمد اليامي، والتي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع التعاون في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة «إكس» أن الفحوصات الطبية المبدئية التى خضع لها حمد اليامي أثبت إصابة اللاعب في الرضفة، وسيخضع لكشف طبي نهائي في أحد المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، وستتضح مدة برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال اليومين المقبلين.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نتيجة مباراة الهلال والتعاون بهدف لمثله، في إطار الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما يحتل فريق الهلال، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 55 نقطة.

نادي الهلال الظهير الأيمن للفريق حمد اليامي التعاون دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال السعودي

