الهلال السعودي يكشف تفاصيل إصابة حمد اليامي

كشف نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء ، تفاصيل إصابة الظهير الأيمن للفريق حمد اليامي، والتي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع التعاون في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة «إكس» أن الفحوصات الطبية المبدئية التى خضع لها حمد اليامي أثبت إصابة اللاعب في الرضفة، وسيخضع لكشف طبي نهائي في أحد المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، وستتضح مدة برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال اليومين المقبلين.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نتيجة مباراة الهلال والتعاون بهدف لمثله، في إطار الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما يحتل فريق الهلال، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 55 نقطة.