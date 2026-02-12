الأهلي يحتفل بذكرى الفوز على الهلال السعودي

استعاد النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، ذكرى فوزه التاريخي على نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر حساب الأهلي لقطات من فوز الفريق وعلق عليها: "في مثل هذا اليوم عام 2022.. فريقنا يفوز على الهلال السعودي برباعية في كأس العالم للأندية"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.