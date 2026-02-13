قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

رشا عوني

تشهد الساعات المقبلة تقلبات جوية في حالة الطقس، وبشكل خاص اليوم الجمعة، حيث حذرت هيئة الأرصاد من رياح قوية تتعرض لها البلاد وتغيير مفاجئ في حالة الطقس اليوم.

عاصفة رملية غداً

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد، اليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي سطحي يصاحبه نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة بالمناطق المكشوفة والصحراوية.

بالصور... عاصفة رملية شديدة تضرب مصر

رياح قوية وانخفاض الرؤية


وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح المتوقعة ستتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعات تُعد قوية وقادرة على إثارة الرمال والأتربة بشكل كبير طوال اليوم، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر في بعض المناطق، لا سيما تلك التي لها ظهير صحراوي.

فرص سقوط أمطار غداً

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في مصر المحملة بالرياح والأتربة والرمال يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (24:23)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (28:26)، وجنوب البلاد (34:26).

ارتفاع درجات الحراراة نهاراً

كما أشارت إلى استمرار الارتفاع النسبي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لتظل القيم أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بينما تشهد فترات الليل انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع نشاط الرياح، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

أجواء حارة.. حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 - دار الهلال

تحذير لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

ولفتت الأرصاد إلى أن هذه الأجواء تتطلب اتخاذ أقصى درجات الحذر، خصوصًا من قِبل مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مع تجنب التعرض المباشر للأتربة، وارتداء الكمامات عند الخروج، والابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار وأعمدة الإنارة بسبب شدة الرياح.

القيادة بحذر

كما شددت الأرصاد على ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والزراعية، نظرًا لتأثر الرؤية بشكل كبير في العديد من المحافظات، وهو ما قد يزيد من احتمالات الحوادث المرورية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم  ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.
الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية


العظمى 26 درجة.
الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى مطروح


العظمى 23 درجة.
الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى سوهاج


العظمى 31 درجة.
الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى قنا


العظمى 32 درجة.
الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى أسوان


العظمى 31 درجة.
الصغرى 17 درجة.

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

