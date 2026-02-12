رياح وأتربة.. موعد ارتفاع الحرارة بالقاهرة والمحافظات | الطقس اليوم

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على المحافظات.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة اليوم الخميس على مناطق من شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح، قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبري وشمال الصعيد، ووصولا إلى الصحراء الغربية.

وكشفت الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على معظم المناطق، حيث تتراوح ما بين ال3 وال4 درجات، وذلك اعتبارا من غدا الجمعة، مع استمرار نشاط للرياح أحيانا، وإثارتها للرمال والأتربة فى بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الكبري: 24 درجة مئوية

الإسكندرية: 26 درجة مئوية

شرم الشيخ: 28 درجة مئوية

مطروح: 25 درجة مئوية

أسوان: 30 درجة مئوية