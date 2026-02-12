قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
أخبار البلد

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الايام المقبلة، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا، مائل للبرودة ليلا، على أغلب أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية؛ أوضحوا أن شبورة مائية تظهر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا، فيما تنشط رياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 26 16

6 أكتوبر 27 16

بنها 25 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 17

بلطيم 25 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 25 14

نخل 26 12

كاترين 20 07

الطور 25 16

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

الإسكندرية 26 16

العلمين 25 16

مطروح 25 14

السلوم 26 15

سيوة 27 12

رأس غارب 25 17

سفاجا 26 18

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 28 18

أبرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 27 18

الفيوم 25 16

بني سويف 26 16

المنيا 26 15

أسيوط 27 15

سوهاج 27 14

قنا 28 15

الأقصر 29 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 14

أبو سمبل 30 15

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية
المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 35 23

المدينة 32 18

الرياض 33 17

المنامة 27 19

أبوظبى 32 18

الدوحة 28 19

الكويت 24 16

دمشق 19 06

بيروت 21 17

عمان 18 06

القدس 17 10

غزة 24 15

بغداد 23 12

مسقط 26 21

صنعاء 26 08

الخرطوم 37 23

طرابلس 22 16

تونس 20 15

الجزائر 20 11

الرباط 18 13

نواكشوط 35 19

الأرصاد الأحوال الجوية نشاط ملحوظ للرياح أمطار الظواهر الجوية

