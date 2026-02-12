قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام

أحمد الشرع
أحمد الشرع
فرناس حفظي

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير صدر الأربعاء حول تهديدات تنظيم "داعش"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية تعرضوا لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي.


وأوضح التقرير أن الشرع كان الهدف الرئيسي لتلك المحاولات، مشيرا إلى أنه استُهدف في مناطق شمال حلب، أكبر المحافظات السورية من حيث عدد السكان، وكذلك في جنوب درعا. ووفقًا للتقرير، فإن الهجمات نُسبت إلى مجموعة تُدعى "سرايا أنصار السنة"، يُعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش".


التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لم يتضمن تواريخ أو تفاصيل دقيقة بشأن تلك المحاولات، سواء التي استهدفت الرئيس الشرع أو وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني.


وأشار إلى أن هذه الوقائع تعكس استمرار سعي التنظيم المتطرف إلى تقويض الحكومة السورية الجديدة، مستغلًا ما وصفه بـ"الفراغات الأمنية وحالة عدم اليقين" في البلاد، كما لفت إلى أن استخدام واجهات تنظيمية يمنح "داعش" قدرا من الإنكار ويعزز من قدراته العملياتية.


وكانت حكومة الشرع قد انضمت في نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، التنظيم الذي سبق أن بسط سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي السورية.


ووفق خبراء أمميين، لا يزال التنظيم ينشط في مناطق عدة من سوريا، مستهدفا بشكل رئيسي قوات الأمن، لا سيما في الشمال والشمال الشرقي.


وفي سياق متصل، كان المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، قد أعرب الشهر الماضي عن قلق واشنطن بشأن سلامة الرئيس السوري، مشيرًا إلى أن توجهه نحو تعزيز الحكم الشامل والانفتاح على الغرب قد يجعله عرضة لتهديدات من متشددين معارضين لهذا المسار.


كما كشف مسؤولان، أحدهما من الشرق الأوسط والآخر أمني سوري، في نوفمبر الماضي، أن السلطات السورية أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم "داعش" كانتا تستهدفان الرئيس الشرع خلال الأشهر الأخيرة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس السوري أحمد الشرع خمس محاولات اغتيال

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد طرح سكن لكل المصريين 8

قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

علي ماهر

طارق طه: علي ماهر مظلوم إعلاميا ويستحق تدريب الأهلي

الأهلي

هاني العجيزي: كنت ضد رحيل وسام أبو علي من الأهلي.. وهناك نقص في المهاجمين بمصر

الزمالك

أضا: معتمد جمال قدر يعمل نظام في الزمالك وكرة القدم كافئته.. ومنسي ينقصه الاستمرارية

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

