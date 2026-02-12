قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وانخفض سعر الدينار الكويتي الأغلي عربيا وعالميا ليسجل 153.78 جنيه مقارنة 154.13 جنيه يوم الأحد الماضي بهبوط 40 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الخميس 12-2-2026:

وسجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري   اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء: 151.22 جنيها.

سعر البيع: 153.78 جنيه.

 سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء:12.43 جنيه.

سعر البيع: 12.51 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري   اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء: 12.73 جنيه.

سعر البيع: 12.77 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 12-2-2026:

سعرالشراء: 122.90 جنيه.

سعر البيع: 124.45 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء: 11.88 جنيه.

سعر البيع: 12.87 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12-2-2026:

سعر الشراء: 65.55 جنيه.

سعر البيع: 66.27 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 12-2-2026:

سعرالشراء: 120.40 جنيه.

سعر البيع: 121.81 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية( الريال السعودي)  الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الجنيه المصري الريال السعودي الدرهم الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد طرح سكن لكل المصريين 8

قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ترشيحاتنا

علي ماهر

طارق طه: علي ماهر مظلوم إعلاميا ويستحق تدريب الأهلي

الأهلي

هاني العجيزي: كنت ضد رحيل وسام أبو علي من الأهلي.. وهناك نقص في المهاجمين بمصر

الزمالك

أضا: معتمد جمال قدر يعمل نظام في الزمالك وكرة القدم كافئته.. ومنسي ينقصه الاستمرارية

بالصور

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟
قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة
إطارات السيارات المستعملة

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم..

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة
زيت بذور العنب .. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد