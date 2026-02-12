قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان استقبال شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط كميات من لحوم الأحصنة واللحوم الفاسدة والأسماك في بني سويف.. صور

حملات رقابية ببني سويف
حملات رقابية ببني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بـبني سويف عن استمرار حملات التفتيش المكثفة على المجازر ومحلات بيع وتداول اللحوم على مدار الساعة، في إطار جهود المحافظة لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وأوضحت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن هذه الحملات تأتي بناءً على توجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق، وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبمتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالمحافظة  أن الحملات التفتيشية تتم وفق التكليفات الصادرة من الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام المديرية ، وتحت إشراف مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بهدف الاطمئنان على وصول غذاء آمن وصحي لجميع المواطنين.

وفي إطار هذه الحملات، وبالتعاون مع مباحث التموين  ببني سويف  ، تم تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على محلات بيع وتداول اللحوم، أسفرت عن تحرير عدد ١ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بكمية ١٠ كجم من لحوم البقر، بالإضافة إلى تحرير ٢ محضر فساد بإجمالي ٣٦ كجم من لحوم الأحصنة، و١٢ كجم سمك، و٧ كجم لحوم مجمدة، و٥ كجم من مصنعات اللحوم بمركز بني سويف.

وشدد مدير الطب البيطري ببني سويف، على استمرار المديرية في حملاتها التفتيشية الموسعة على مستوى المحافظة، مؤكدًا التعامل الفوري وبيد من حديد مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي، لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن إلى جميع المواطنين، مؤكدًا أن هذه الحملات تمثل جزءًا من الضربات الاستباقية التي تنفذها المديرية لحماية الصحة العامة والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية في المحافظة.

بني سويف تموين بني سويف صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة

غياب الرقابة الأبوية.. متحدث الصحة يكشف أسباب الإدمان الإلكتروني

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل عن واقعة ضحية مطعم فيصل: حازم راح عشان أكل زفر

سيد، حارس منزل حازم، ضحية واقعة مطعم فيصل

حارس منزل حازم ضحية مطعم فيصل يكشف تفاصيل مثيرة

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

فيديو

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد