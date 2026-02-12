ضبط كميات من لحوم الأحصنة واللحوم الفاسدة والأسماك في بني سويف.. صور

أعلنت مديرية الطب البيطري بـبني سويف عن استمرار حملات التفتيش المكثفة على المجازر ومحلات بيع وتداول اللحوم على مدار الساعة، في إطار جهود المحافظة لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وأوضحت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن هذه الحملات تأتي بناءً على توجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق، وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبمتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالمحافظة أن الحملات التفتيشية تتم وفق التكليفات الصادرة من الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام المديرية ، وتحت إشراف مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بهدف الاطمئنان على وصول غذاء آمن وصحي لجميع المواطنين.

وفي إطار هذه الحملات، وبالتعاون مع مباحث التموين ببني سويف ، تم تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على محلات بيع وتداول اللحوم، أسفرت عن تحرير عدد ١ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بكمية ١٠ كجم من لحوم البقر، بالإضافة إلى تحرير ٢ محضر فساد بإجمالي ٣٦ كجم من لحوم الأحصنة، و١٢ كجم سمك، و٧ كجم لحوم مجمدة، و٥ كجم من مصنعات اللحوم بمركز بني سويف.

وشدد مدير الطب البيطري ببني سويف، على استمرار المديرية في حملاتها التفتيشية الموسعة على مستوى المحافظة، مؤكدًا التعامل الفوري وبيد من حديد مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي، لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن إلى جميع المواطنين، مؤكدًا أن هذه الحملات تمثل جزءًا من الضربات الاستباقية التي تنفذها المديرية لحماية الصحة العامة والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية في المحافظة.