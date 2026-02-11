محافظ بني سويف يتابع عن كثب منظومة الزراعة لتعظيم الإنتاج ودعم المزارعين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة المستمرة لكافة الملفات في القطاع الزراعي على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المكونات الرئيسية في البنية الاقتصادية للمحافظة، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة الأرض.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،تضمن عرضًا شاملًا لجهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، حيث استعرض التقرير ما تم تنفيذه من أعمال رقابية وإرشادية وتنفيذية، إلى جانب التدخلات الميدانية الفورية لدعم المزارعين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة.

شهد قطاع الإرشاد الزراعي نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ ندوة عن تطهير المساقي والترع والري المطور بالمركز الإرشادي بقاي في إطار المشاركة بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية بالتعاون مع جمعية أجيال صناع الحياة، وتم توزيع الأسمدة على المستفيدين من وحدة الطاقة الشمسية، فضلاً عن انطلاق فعاليات المدارس الحقلية لمشروع أبطال القمح بالتعاون مع منظمة إيكاردا، وتنفيذ أيام حقل ضمن مشروع الترشيد، إلى جانب عقد ندوة إرشادية عن تربية ورعاية الدواجن، وتنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي للميسرين في القرى ضمن مشروع EU.ZIRAA التابع للوكالة الإيطالية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى موقف الزراعات الشتوية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح 116381 فدانًا، والبرسيم 56902 فدان، والبنجر 28499 فدانًا، والبصل 16006 أفدنة، والثوم 18627 فدانًا، والطماطم 9570 فدانًا، والبطاطس 16088 فدانًا، فضلًا عن زراعات النباتات الطبية والعطرية مثل الشيح بمساحة 1824 فدانًا والعطر 1932 فدانًا والبقدونس 1863 فدانًا، بما يعكس التنوع المحصولي بالمحافظة.

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة 277ألف و773 استمارة، تم اعتماد 277ألف و730 استمارة منها، بما يعكس تقدمًا ملحوظًا في ميكنة الخدمات وضبط منظومة الدعم الزراعي، كما بلغت الكميات المنصرفة من الأسمدة الصيفية منذ بداية الموسم وحتى تاريخه 24128.35 طن يوريا ونترات.

وفي قطاع المحاصيل السكرية، تم تنفيذ 6 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات والوقوف على الحالة العامة للنباتات وتقديم التوصيات الفنية المناسبة، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات إرشادية حول أهم الإرشادات الواجب اتباعها في هذه المرحلة من عمر النبات، فضلاً عن حضور لجنة دمغ الموازين الخاصة بمصنع السكر بالفيوم لضمان دقة عمليات التوريد.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، أوضح التقرير أنه تم إجراء 2 معاينة لمزارع دواجن و2 معاينة لمراكز تجميع ألبان، في إطار التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، كما تم تنفيذ تجربة تشغيل مصنع بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغلاف والتغذية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الأعلاف، إلى جانب تنفيذ البرنامج الحرفي للثروة الحيوانية لدعم صغار المربين وتنمية مهاراتهم.

وفي إطار تعزيز الحوكمة والانضباط الإداري، قامت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمتابعة والرد على الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة، وتنفيذ مراجعات دورية وفجائية على الجمعيات الزراعية للتدقيق والمراقبة وتقييم الأداء فيما يخص الحوكمة، إلى جانب تنفيذ حملة مرورية على مركزي سمسطا وببا لمتابعة أعمال الحيازات الزراعية ومنظومة صرف الأسمدة وأعمال حماية الأراضي، ومراجعة تراخيص محلات الأسمدة والمبيدات والأعلاف والتأكد من صلاحية المنتجات المتداولة، فضلًا عن العمل على تعديل السياسات الزراعية بما يتلاءم مع التغيرات المناخية الجديدة.

وفي مجال المكافحة، تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان التخلص الآمن من الملوثات العضوية، وأخرى لمطبقي المبيدات لرفع كفاءتهم وضمان الاستخدام الآمن، إلى جانب تنفيذ خطة موسعة لمكافحة القوارض لحماية محصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

وفي قطاع البساتين، تم المرور على الزراعات البستانية من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية لمتابعة حالتها، والرد على الشكاوى الواردة، ومتابعة زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، بالإضافة إلى المرور على الصوب الزراعية والمشاتل لمتابعة التراخيص وأعمال الإحلال والتجديد.

كما شاركت المديرية في فعاليات اليوم السكاني بقرية بلفيا تحت شعار سلامة أولادنا مسؤوليتنا ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة، حيث تم عقد ندوة ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، في إطار الدور التوعوي والتكاملي للقطاع الزراعي مع باقي أجهزة الدولة.

وفي مجال الأراضي والمياه، تم متابعة الحقول الإرشادية المزروعة بمنشأة الأمراء وقرية الأنصار بمركز إهناسيا، والانتهاء من حصر المحاصيل المنزرعة بزمام الأراضي الجديدة، ومتابعة شكاوى المزارعين بشأن تطهير المساقي الخصوصية، حيث تم حسم شكوى أحد المزارعين بناحية بندر ببا والتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي الذي قام بتطهير 3 مساقٍ بحوض صالح قنديل.