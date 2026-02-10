قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صرف مساعدات لأرملتين.. محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صرف إعانة عاجلة من المحافظة، لأرملة مسنة، 65 عاماً، مقيمة بمدينة بني سويف، نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الحرجة.

وكلف المحافظ التضامن بدراسة حالتها وصرف مساعدة منتظمة على دفعات لمدة 6 أشهر، خاصة أنها مصابة بورم في الصدر وتقوم بسداد أقساط قرض مستحق على زوجها الراحل الذي كان يتلقى علاجا قبل وفاته.

كما أمر المحافظ بإعانة فورية من المحافظة، بجانب مساعدة من التضامن تُصرف لمدة 6 أشهر متتالية، لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية  مقيمة بمركز إهناسيا، والتي  قامت وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام بدراسة حالتها، حيث تبين أنها مريضة بورم في الثدي وتتقاضى معاشا تأمينيا لا يفى بالاحتياجات الأساسية لأسرتها التي تقيم بالإيجار.

ووجه غنيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لإدراج أسرتها ضمن المساعدات الموسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد والعمل على توفير الحماية الاجتماعية لأفرادها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي عقده المحافظ اليوم، الثلاثاء، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسئولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

واستمع المحافظ لشكوى تقدم بها عدد من أهالي قرية بني بخيت التابعة لمركز بني سويف، يتضررون فيها من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، خاصة أن القرية مخدومة بمشروع الصرف منذ سنوات، حيث وجه المحافظ المختصين من التخطيط العمراني والوحدة المحلية وبالتنسيق مع شركة المياه بمراجعة التحديث الجديد للحيز العمراني للقرية وبيان  الموقف على الطبيعة.

فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية بأن قرى مركز بني سويف ستشملها المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف توصيل الخدمة للقرى كأولوية أولى.

كما وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم حيال شكوى تقدم بها أحد مواطني مركز سمسطا، يتضرر من عدم حصوله على ترخيص بناء لقطعة أرض يمتلكها بقرية بني حلة، على الرغم من استيفاء الأوراق وسداد الرسوم المقررة، حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية أن قطعة الأرض المذكورة تم معاينتها على الطبيعة وتبين أنه من وفق المخطط وجود شارع يمر بها، ما يتطلب بعض الإجراءات الفنية والإدارية من فصل حد ورفع مساحي، والتي على أثرها تم توجيه المواطن بالتقدم بطلب  للوحدة المحلية لمخاطبة هيئة المساحة للمعاينة وعمل الرفع المساحي وفصل الحد وبيان المساحة المخصصة للبناء.

وتناول اللقاء عرض مشكلة تقدم بها أحد أبناء مركز إهناسيا، أشار فيها إلى قيامه ببناء منزل منذ 2012 "طبقاً لقرار وزارة الزراعة عام 2010"، وتم توصيل مرفق الكهرباء، فيما لم يتم توصيل المياه “على الرغم من حصوله على رخصة من الوحدة المحلية، بحسب إفادة المواطن، حيث وجه المحافظ صاحب الشكوى بتقديم طلب تصالح واستيفاء الإجراءات المطلوبة لتلافي بعض المخالفات الإنشائية، خاصة مع إفادة شركة المياه بأن ترخيص مثل تلك الحالة ”بناء على أرض زراعية وفق قرار الوزارة في 2010" غير مُصنف وغير مدرج في اللوائح المنظمة لتوصيل الخدمة، ما يستلزم توفيق أوضاعها والحصول على شهادة مطابقة أو نموذج 8.

بني سويف الفشن محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

كأس العالم والتجنيس على طاولة وزير الرياضة.. ملفات ساخنة تنتظر جوهر نبيل

مصطفي شوبير

أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حراسة المرمى في الأهلي

دوري السوبر لسيدات السلة

تعرف على مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري السوبر لسيدات السلة

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد