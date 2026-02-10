تزويد قسم الرمد بمستشفيات جامعة بني سويف بأجهزة تشخيصية متطورة

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تزويد قسم الرمد بالمستشفيات الجامعية بجهاز مصباح شِقّي (Slit Lamp) متطور وأجهزة حديثة لقياس ضغط العين، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لدعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة بني سويف، جاء ذلك بإشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الأجهزة تأتي استجابةً للزيادة الملحوظة في أعداد الحالات المترددة على قسم الرمد، مؤكدًا حرص الجامعة على تحديث البنية التكنولوجية والطبية لمستشفياتها بما يضمن تقديم خدمة علاجية متميزة تليق بالمواطن المصري، ومشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه المشاركة المجتمعية في تعزيز قدرات القطاع الصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب، أن الجهاز الجديد يمثل إضافة نوعية للقسم، حيث يتميز بارتفاع قوة التكبير بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بالأجهزة السابقة، مما يرفع من دقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار العلاجي، لافتاً إلى أن القسم تسلم أيضاً جهازي قياس ضغط عين حديثين، بالإضافة إلى جهاز يدوي، مما يساهم في تقليل قوائم الانتظار داخل القسم.

كما أعرب الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، عن خالص شكره وتقديره للمتبرع الذي قدم هذه الأجهزة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي والدور النبيل لفاعلي الخير في دعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المرضى غير القادرين.