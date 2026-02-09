قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
أحمد حسن يزف بشري ساره لجماهير الأهلي بشان إصابة تريزيجيه
رامز ليفل الوحش .. تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2026
وكيل دينية النواب: ضبط محتوى الألعاب الإلكترونية ضرورة لحماية القيم الأخلاقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة تنفيذ الحلول والإجراءات الخاصة بالتوجيهات التي وجه بها خلال لقاء المواطنين المنعقد 4 فبراير الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة عدد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين المرتبطة بعدة قطاعات ومرافق خدمية حيوية، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتعامل الفوري مع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضحت مها حميدة مديرة الإدارة العامة لخدمة المواطنين،في تقرير المتابعة الذي تم عرضه، أنه بخصوص الشكوى المقدمة من إحدى السيدات من مركز بني سويف، تلتمس فيها توفير نوع مُحدد من الأدوية باهظة التكلفة لعلاج ابنتها المصابة بضمور في المخ، فقد تم صرف مساعدة مالية من المحافظة، كما أفاد مسؤولو التأمين الصحي بأنه تم عرض الحالة على إدارة الشئون الطبية، وصرف الأصناف المتاحة من التموين الطبي، وتحويل الطفلة للعرض على استشاري المخ والأعصاب، فيما أفادت مديرية التضامن بأنه تم التواصل مع المواطنة لإحضار الروشتة الخاصة بالطفلة، وإجراء بحث اجتماعي، تمهيدًا لتوفير باقي العلاج من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يخص شكوى بعض أهالي قرية الزيتون، والمتعلقة ،عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من المنازل بأحد شوارع القرية، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم نهو أعمال شبكات الانحدار للقرية، وأن المنطقة محل الشكوى تُعد كتلة عمرانية مستحدثة، ويفصلها عن خط الانحدار ترعة الصوفية، جزء منها مغطى وجزء مكشوف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وفق الضوابط المعتمدة.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من عدد من أهالي قرية الفنت الغربية بالفشن، بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المنازل بإحدى مناطق القرية، أوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه سبق تنفيذ فرعة الانحدار بطول الشارع في حينه، إلا أن باقي المنازل تم إنشاؤها بعد نهو الشبكات، ويتم حاليًا حصر جميع المستجدات تمهيدًا لتنفيذها ضمن أعمال المد والتدعيم بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أفادت الإدارة العامة للتفتيش بأنه تمت المعاينة على الطبيعة بالتنسيق مع شركة المياه، وجارٍ حصر الامتدادات المستجدة بعدد 12 شارعًا.

وبشأن الشكوى المقدمة من أحد أهالي قرية بياض العرب، من وجود ورشة رخام تتسبب في أضرار بيئية وتلوث وإزعاج، فضلًا عن التعدي على مساحة من أرض أملاك دولة بحسب ما ورد بالشكوى، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بأنه تم توجيه إنذار لصاحب الورشة، تنتهي مدته الثلاثاء المقبل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء المهلة المحددة.

كما تناول التقرير الشكوى المقدمة من أحد أهالي قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، بشأن غلق أحد الشوارع بالقرية، حيث أفادت إدارة التخطيط العمراني بأنه تم إجراء المعاينة على الطبيعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وجار إعداد تقرير تفصيلي بالنتائج لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

قد تكون صورة ‏نص‏


 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

مطار هافانا

لنفاد وقود الطائرات.. الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا

كراهية كبيرة لليهود في بولندا

ارتفاع نسبة البولنديين الكارهين لليهود إلى 40%

ستارمر و مندلسون و إبستين

إبستين يشعل أزمة في لندن.. دعوات لاستقالة ستارمر وانشقاقات داخل حزب العمال

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

