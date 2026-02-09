محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة تنفيذ الحلول والإجراءات الخاصة بالتوجيهات التي وجه بها خلال لقاء المواطنين المنعقد 4 فبراير الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة عدد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين المرتبطة بعدة قطاعات ومرافق خدمية حيوية، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتعامل الفوري مع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضحت مها حميدة مديرة الإدارة العامة لخدمة المواطنين،في تقرير المتابعة الذي تم عرضه، أنه بخصوص الشكوى المقدمة من إحدى السيدات من مركز بني سويف، تلتمس فيها توفير نوع مُحدد من الأدوية باهظة التكلفة لعلاج ابنتها المصابة بضمور في المخ، فقد تم صرف مساعدة مالية من المحافظة، كما أفاد مسؤولو التأمين الصحي بأنه تم عرض الحالة على إدارة الشئون الطبية، وصرف الأصناف المتاحة من التموين الطبي، وتحويل الطفلة للعرض على استشاري المخ والأعصاب، فيما أفادت مديرية التضامن بأنه تم التواصل مع المواطنة لإحضار الروشتة الخاصة بالطفلة، وإجراء بحث اجتماعي، تمهيدًا لتوفير باقي العلاج من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يخص شكوى بعض أهالي قرية الزيتون، والمتعلقة ،عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من المنازل بأحد شوارع القرية، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم نهو أعمال شبكات الانحدار للقرية، وأن المنطقة محل الشكوى تُعد كتلة عمرانية مستحدثة، ويفصلها عن خط الانحدار ترعة الصوفية، جزء منها مغطى وجزء مكشوف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وفق الضوابط المعتمدة.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة من عدد من أهالي قرية الفنت الغربية بالفشن، بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المنازل بإحدى مناطق القرية، أوضحت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه سبق تنفيذ فرعة الانحدار بطول الشارع في حينه، إلا أن باقي المنازل تم إنشاؤها بعد نهو الشبكات، ويتم حاليًا حصر جميع المستجدات تمهيدًا لتنفيذها ضمن أعمال المد والتدعيم بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أفادت الإدارة العامة للتفتيش بأنه تمت المعاينة على الطبيعة بالتنسيق مع شركة المياه، وجارٍ حصر الامتدادات المستجدة بعدد 12 شارعًا.

وبشأن الشكوى المقدمة من أحد أهالي قرية بياض العرب، من وجود ورشة رخام تتسبب في أضرار بيئية وتلوث وإزعاج، فضلًا عن التعدي على مساحة من أرض أملاك دولة بحسب ما ورد بالشكوى، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بأنه تم توجيه إنذار لصاحب الورشة، تنتهي مدته الثلاثاء المقبل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء المهلة المحددة.

كما تناول التقرير الشكوى المقدمة من أحد أهالي قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، بشأن غلق أحد الشوارع بالقرية، حيث أفادت إدارة التخطيط العمراني بأنه تم إجراء المعاينة على الطبيعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وجار إعداد تقرير تفصيلي بالنتائج لاتخاذ ما يلزم من قرارات.



