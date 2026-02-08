قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
مديرية أوقاف بني سويف تعقد دورة علمية في فقه الصيام لمائة إمام وواعظة

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف

عقدت مديرية أوقاف بني سويف دورة علمية متخصصة في فقه الصيام، بتوجيهات   الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور سعيد حامد مدير مديرية أوقاف بني سويف، لمائة إمام وواعظة، بمسجد عمر بن عبد العزيز، في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة الأئمة والواعظات، وتعزيز الوعي الفقهي بالقضايا الشرعية المعاصرة.

وانطلاقًا من أهمية الإعداد العلمي للدعاة قبل المواسم التعبدية، تناولت الدورة الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، وما يستجد من مسائل ونوازل معاصرة، بما يسهم في توحيد الخطاب الدعوي، وربط الفقه بالواقع العملي، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير.

وفي هذا السياق، حاضر في الدورة الأستاذ الدكتور محمد حسني جاد الرب، أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) – بني سويف، حيث قدّم معالجة علمية منهجية، ركّزت على التأصيل الفقهي، وبيان الراجح من أقوال العلماء، بما يعين الأئمة والواعظات على حسن البيان والإفتاء الرشيد.

وتأكيدًا على استمرارية الدور العلمي والدعوي للمديرية، تأتي هذه الدورة ضمن خطة متكاملة لتكثيف البرامج العلمية والتدريبية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وبما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين، وبناء الوعي، وخدمة المجتمع.

بني سويف اوقاف بني سويف مدينة بني سويف

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

