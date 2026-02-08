مديرية أوقاف بني سويف تعقد دورة علمية في فقه الصيام لمائة إمام وواعظة

عقدت مديرية أوقاف بني سويف دورة علمية متخصصة في فقه الصيام، بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور سعيد حامد مدير مديرية أوقاف بني سويف، لمائة إمام وواعظة، بمسجد عمر بن عبد العزيز، في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة الأئمة والواعظات، وتعزيز الوعي الفقهي بالقضايا الشرعية المعاصرة.

وانطلاقًا من أهمية الإعداد العلمي للدعاة قبل المواسم التعبدية، تناولت الدورة الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، وما يستجد من مسائل ونوازل معاصرة، بما يسهم في توحيد الخطاب الدعوي، وربط الفقه بالواقع العملي، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير.

وفي هذا السياق، حاضر في الدورة الأستاذ الدكتور محمد حسني جاد الرب، أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات) – بني سويف، حيث قدّم معالجة علمية منهجية، ركّزت على التأصيل الفقهي، وبيان الراجح من أقوال العلماء، بما يعين الأئمة والواعظات على حسن البيان والإفتاء الرشيد.

وتأكيدًا على استمرارية الدور العلمي والدعوي للمديرية، تأتي هذه الدورة ضمن خطة متكاملة لتكثيف البرامج العلمية والتدريبية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وبما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين، وبناء الوعي، وخدمة المجتمع.