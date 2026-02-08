بني سويف.. افتتاح ثالث معارض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة





في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لمركز سمسطا، افتتح خلالها معرض "أهلاً رمضان"، والذي يُعد ثالث معرض يتم افتتاحه ضمن سلسلة المعارض الجاري إقامتها على مستوى مراكز المحافظة استعدادًا للشهر المبارك، بعد افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف العاصمة ومعرض إهناسيا الأسبوع الماضي.

وتفقد المحافظ المعرض الذي تنظمه الوحدة المحلية بشارع 26 يوليو، بالتعاون والتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة،وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية،ويضم معظم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت واللحوم والخضروات وبيض المائدة وياميش ومستلزمات شهر رمضان.

وأكد المحافظ أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن منظومة المعارض تخضع لإشراف متكامل من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ووحدة التنمية الاقتصادية، لضمان جودة المعروضات وتوافرها واستقرار أسعارها.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ انتظام سير العمل في مبادرة (سوق اليوم الواحد)، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق داخل المحافظة، حيث شدد المحافظ على أهمية تفعيل واستدامة المبادرة، وتقليل الوسطاء وتقصير سلسلة التوريد، بما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين مع الحفاظ على الجودة وسهولة الوصول للخدمة.

كما اطمأن المحافظ، خلال تفقده أحد فروع السلاسل التجارية، على توافر السلع الأساسية والتموينية من السكر والزيوت والأرز والمكرونة وغيرها من السلع الأساسية والاستراتيجية من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، بالأسعار المعلنة التي تناسب مختلف فئات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بضبط منظومة السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجّه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش، والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين، وتفعيل غرف العمليات، مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية، والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى،سواء الحملات التي تقوم بها إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجان التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول وفق الإمكانات المتاحة وفي إطار القانون.

وفي هذا السياق، صرّح محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن جميع الإجراءات التي يتم تنفيذها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية للمعارض والمبادرات التموينية والسلاسل التجارية، لضمان توافر السلع وضبط الأسعار وجودة المعروض.

كما أكد الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة أن العمل يتم وفق منظومة متكاملة، وتنفيذًا مباشرًا لتوجيهات المحافظ، بما يحقق استدامة المبادرات الاقتصادية والمعارض التموينية، وتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تعمل على مدار الساعة، تنفيذًا لتكليفات المحافظ، لمتابعة المعارض والمبادرات، وضبط الأسواق، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تقديم خدمة مستقرة ومنضبطة للمواطنين.