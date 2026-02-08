صدفة .. محافظ بني سويف يُوقف جولته لمُتابعة تراكمات قمامة بطريق هليه في ببا ويُوجّه برفعها

أثناء عودة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من جولته بمركز ومدينة سمسطا، استوقفته نقطة تجمع قمامة على طريق هليه بمركز ببا، حيث توقّف المحافظ لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعرّف على أسباب وجود تلك التراكمات.

وأوضح العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، أن هذه التجمعات تُعد من التراكمات التاريخية، وأنه جارٍ التعامل معها تنفيذًا لتوجيهات سابقة من المحافظ، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من رفعها بالكامل خلال ثلاثة أيام.

وشدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع والتطهير الكامل للطريق، وعدم السماح بتكرار تراكم المخلفات مرة أخرى، مع المتابعة اليومية من الوحدة المحلية لضمان استدامة النظافة.

كما كلّف المحافظ بإجراء مراجعة فورية لبعض الإشغالات الموجودة على الطريق، وبيان موقفها القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للطريق.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمحافظ بني سويف لمتابعة مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات على أرض الواقع.