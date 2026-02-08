قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: ليس سلاحا تقليديا.. كيف أربك الذكاء الاصطناعي المصري الحسابات الإسرائيلية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر طورت سلاحا جديدا بات يثير قلقا خاصا داخل الدوائر الأمنية في إسرائيل، لا يعتمد على الدبابات أو الطائرات، بل على بناء منظومة عسكرية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تقلل من اعتماد القاهرة على الغرب وتخلق حالة متزايدة من عدم اليقين في ساحة المعركة المستقبلية.

وأوضحت الصحيفة أن التوجه المصري نحو تحقيق السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يستهدف إنتاج منصات تسليح تقليدية متطورة، بقدر ما يركز على الطبقات الأعمق التي تشكل جوهر الحروب الحديثة، وعلى رأسها البرمجيات، والبيانات، والاستقلالية، وسرعة اتخاذ القرار. وبحسب التحليل، لا يكمن التحدي الحقيقي لإسرائيل في حجم أو طبيعة القوة العسكرية المصرية الحالية، وإنما في مسار بناء منظومة قيادة وسيطرة واستخبارات مستقلة (C4ISR)، تتيح للقاهرة تحكمًا أكبر في الخوارزميات وتقلّص من التأثيرات الخارجية.

وبحسب ما أوردته معاريف، تعمل القوات المسلحة المصرية على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم أنظمة الاستخبارات والطائرات المسيرة ومنظومات القيادة والسيطرة، مع إدراك متزايد لدى صناع القرار في القاهرة بأن التفوق العسكري الحديث يعتمد على التدفق المستمر للبيانات، وإمكانية إعادة تدريب النماذج، وتطوير الأنظمة حتى في أوقات الأزمات. وترى مصر أن الاعتماد على البرمجيات الغربية أو خدمات الحوسبة السحابية الأجنبية يمثل ثغرة سياسية وعملياتية تسعى إلى تضييقها.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن الجهد المصري يتركز تقنيا على جمع البيانات محليا، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي داخل البلاد، وتطبيق ما يُعرف بـ«الاستدلال على الحافة»، بما يسمح بمعالجة المعلومات الواردة من الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار الأرضية والمنصات البحرية داخل الشبكات المصرية، دون توجيهها إلى أنظمة خارجية. ويؤدي ذلك إلى تسريع دورات اتخاذ القرار، وتقليل مخاطر المراقبة أو الحجب أو تعطيل التحديثات خلال فترات التوتر.

وضربت معاريف مثالا باستخدام الطائرة المسيرة «حمزة-2»، التي لا تُستخدم فقط كمنصة تشغيلية، بل كبيئة اختبار للاستقلالية الحاسوبية، حيث يجري تطوير نماذج رؤية حاسوبية لتحديد الأهداف، وتخطيط المسارات، وتحديد أولويات المعلومات الاستخباراتية، في أنظمة مصممة للعمل حتى في ظل التشويش الإلكتروني أو ضعف الاتصال أو الهجمات السيبرانية.

كما لفت التقرير إلى الدور الصيني في هذا المسار، مشيرًا إلى أن بكين تمتلك خبرة واسعة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي تعمل بكفاءة في ظل قيود حسابية، من خلال تقنيات مثل ضغط النماذج والتكميم والشبكات المخصصة للمهام الفورية. ووفق الصحيفة، فإن هذا الانخراط، حتى دون تحالف استراتيجي معلن، يخلق نوعا من «التبعية المسارية» التي تؤثر على وتيرة تطور القدرات المصرية مستقبلا.

وتطرقت معاريف أيضًا إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، قادرة على تحليل اللهجات الإقليمية وخطاب الأمن، ودمج بيانات استخبارات الإشارات والمصادر المفتوحة والبيانات الاجتماعية، بعيدًا عن الأطر اللغوية الغربية، مع إمكانية توظيف البنية نفسها في مجالات الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية.

ومن وجهة النظر الإسرائيلية، ترى الصحيفة أن عامل إعادة تدريب النماذج يُعد عنصرا حاسما، إذ إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست ثابتة، بل تعتمد فعاليتها على التحديث المستمر والتغذية الراجعة التشغيلية. وتمنح السيطرة المصرية الكاملة على سلسلة العمليات، من جمع البيانات إلى النشر، قدرة أسرع على التكيف وتقليل النفوذ الخارجي في أوقات الأزمات.

وخلصت معاريف إلى أن ما تواجهه إسرائيل ليس فقدانا مباشرا للتفوق العسكري، بل ارتفاعا في مستوى عدم اليقين، في ظل أنظمة تطور خارج البيئة الغربية ويصعب قياسها أو محاكاتها أو تعطيلها بالوسائل التقليدية. وأضافت أن هذا التحول يدفع إسرائيل إلى إعادة تقييم التهديدات، مع التركيز على مصادر البرمجيات، والوصول إلى البيانات، وسرعة تطور النماذج، بدل الاكتفاء بمقارنة منصات التسليح.

وأكدت الصحيفة أن مصر لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل عبر الذكاء الاصطناعي، بل إلى بناء منظومة عسكرية أكثر مرونة واستقلالية وأقل شفافية. وفي عصر تحدد فيه موازين القوة بالخوارزميات ودورات التدريب وسرعة القرار، فإن السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي تعني، وفق التحليل، السيادة على ديناميكيات التصعيد نفسها.

مصر إسرائيل الذكاء الاصطناعي الجيش الإسرائيلي الجيش المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

مشروبات المناعة ملكة الشتاء

من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد