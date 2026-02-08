أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة تؤجل الظهور الرسمي للمهاجم الشاب حمزة عبدالكريم مع فريق برشلونة الرديف، رغم انتظامه في التدريبات مع النادي الكتالوني عقب انتقاله من الأهلي.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تسببت في تعطيل قيد اللاعب، وهي أزمة سبق أن واجهها برشلونة مع لاعبين أجانب في فترات سابقة.

غياب مؤكد عن المواجهة المقبلة

وبسبب هذه المشكلة الإدارية، لن يتمكن عبدالكريم (18 عامًا) من المشاركة في مباراة برشلونة أتلتيك أمام بارباسترو، والمقررة اليوم الأحد، في انتظار استكمال الأوراق القانونية اللازمة لقيده رسميا.

تفاصيل الصفقة بين الأهلي وبرشلونة

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع النادي الأهلي لاستعارة اللاعب حتى 30 يونيو 2026، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراءه بشكل نهائي بنهاية الموسم.

وانضم المهاجم المصري إلى فريق برشلونة أتلتيك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وجولة داخل مرافق النادي، على أن يبدأ مرحلة الاندماج التدريجي مع الفريق.

أول مصري في تاريخ برشلونة؟

ولد حمزة عبدالكريم في الأول من يناير 2008، ويعد من أبرز المواهب المصرية الصاعدة، وقد يصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص برشلونة.

تدرج اللاعب في أكاديمية الأهلي وشارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، حيث لفت الأنظار بأدائه اللافت في كأس العالم للناشئين، كما خاض تجارب مع الفريق الأول للأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ويتميز عبدالكريم بحركة نشطة داخل الملعب، وقدرة عالية على التنسيق مع زملائه، إلى جانب حس تهديفي مميز جعله محل إشادة فنية واسعة.

صراع أوروبي على الموهبة المصرية

لم يكن برشلونة النادي الوحيد الذي سعى لضم اللاعب، إذ دخل بايرن ميونخ في منافسة قوية للحصول على توقيعه، وفقًا لتقارير شبكة Fcbinside.

وكان النادي البافاري قد راقب اللاعب منذ عام 2025، وقدم عرضا رسميًا لضمه وتطويره في أكاديمية النادي، لكنه خسر السباق لصالح برشلونة.

إحباط بايرن وصفقة واعدة للبارسا

حسم برشلونة الصفقة مع خيار شراء يبلغ نحو 5 ملايين يورو، وهو مبلغ يُعد مناسبًا مقارنة بقيمة المواهب الشابة عالميا، ما أثار إحباط مسؤولي بايرن ميونخ الذين كانوا يرون فيه مشروع نجم كبير.

حمزة عبد الكريم خارج التشكيلة

يلتقي برشلونة أتلتيك مع نظيره نادي بارباسترو،مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وكشف جوليانو بيليتي المدير الفني لنادي برشلونة أتلتيك، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وشهد قائمة الفريق الثاني لنادي برشلونة، غياب النجم المصري حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الجديد.

ومن المنتظر أن يلتحق عبدالكريم تدريجيا بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة إذا واصل تطوره الفني.