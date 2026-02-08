قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أمينة الدسوقي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة تؤجل الظهور الرسمي للمهاجم الشاب حمزة عبدالكريم مع فريق برشلونة الرديف، رغم انتظامه في التدريبات مع النادي الكتالوني عقب انتقاله من الأهلي.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي تسببت في تعطيل قيد اللاعب، وهي أزمة سبق أن واجهها برشلونة مع لاعبين أجانب في فترات سابقة.

غياب مؤكد عن المواجهة المقبلة

وبسبب هذه المشكلة الإدارية، لن يتمكن عبدالكريم (18 عامًا) من المشاركة في مباراة برشلونة أتلتيك أمام بارباسترو، والمقررة اليوم الأحد، في انتظار استكمال الأوراق القانونية اللازمة لقيده رسميا.

حمزة عبدالكريم

تفاصيل الصفقة بين الأهلي وبرشلونة

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع النادي الأهلي لاستعارة اللاعب حتى 30 يونيو 2026، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراءه بشكل نهائي بنهاية الموسم.

وانضم المهاجم المصري إلى فريق برشلونة أتلتيك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وجولة داخل مرافق النادي، على أن يبدأ مرحلة الاندماج التدريجي مع الفريق.

أول مصري في تاريخ برشلونة؟

ولد حمزة عبدالكريم في الأول من يناير 2008، ويعد من أبرز المواهب المصرية الصاعدة، وقد يصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص برشلونة.

تدرج اللاعب في أكاديمية الأهلي وشارك مع منتخب مصر تحت 17 عامًا، حيث لفت الأنظار بأدائه اللافت في كأس العالم للناشئين، كما خاض تجارب مع الفريق الأول للأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ويتميز عبدالكريم بحركة نشطة داخل الملعب، وقدرة عالية على التنسيق مع زملائه، إلى جانب حس تهديفي مميز جعله محل إشادة فنية واسعة.

حمزة عبد الكريم

صراع أوروبي على الموهبة المصرية

لم يكن برشلونة النادي الوحيد الذي سعى لضم اللاعب، إذ دخل بايرن ميونخ في منافسة قوية للحصول على توقيعه، وفقًا لتقارير شبكة Fcbinside.

وكان النادي البافاري قد راقب اللاعب منذ عام 2025، وقدم عرضا رسميًا لضمه وتطويره في أكاديمية النادي، لكنه خسر السباق لصالح برشلونة.

إحباط بايرن وصفقة واعدة للبارسا

حسم برشلونة الصفقة مع خيار شراء يبلغ نحو 5 ملايين يورو، وهو مبلغ يُعد مناسبًا مقارنة بقيمة المواهب الشابة عالميا، ما أثار إحباط مسؤولي بايرن ميونخ الذين كانوا يرون فيه مشروع نجم كبير.

حمزة عبد الكريم خارج التشكيلة

يلتقي برشلونة أتلتيك مع نظيره نادي بارباسترو،مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وكشف جوليانو بيليتي المدير الفني لنادي برشلونة أتلتيك، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

وشهد قائمة الفريق الثاني لنادي برشلونة، غياب النجم المصري حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الجديد.

ومن المنتظر أن يلتحق عبدالكريم تدريجيا بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة إذا واصل تطوره الفني.

حمزة عبدالكريم الشاب حمزة عبدالكريم فريق برشلونة أكاديمية الأهلي بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد مركز خدمة عملاء غرب شبرا الخيمة

جولة تفقدية بمجمع استهلاكي

جولة تفقدية للمحافظ ووزير التموين بمطحن الإسكندرية ومجمع استهلاكي

إسعاف

مصرع سيدة وإصابة نجلها إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة أعلى الدائري بشبرا الخيمة

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد