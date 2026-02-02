قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم طبي ونفسي وغذائي.. الهلال الأحمر المصري يستقبل الجرحى الفلسطينيين بمعبر رفح
الزراعة تعلن خطة ضخ السلع وضبط الأسعار قبل رمضان.. تفاصيل
اللجنة القضائية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
إعلامي: حمزة عبدالكريم أصبح على رادار منتخب مصر الأول بعد ضمه لبرشلونة
ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. 12 عملا من المغرب
إصابة 25 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد الظهور الرسمي الأول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وتنتظر الجماهير المصرية الظهور الأول لنجمهم الشاب حمزة عبدالكريم بقميص برشلونة بعد إتمام انتقاله.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة برشلونة أتليتك القادمة مشاركة حمزة عبدالكريم أمام فريق باباسترو ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة برشلونة وبارباسترو على ملعب يوهان كرويف، يوم الأحد الوافق 8 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

أول تعليق من حمزة عبدالكريم 

أعرب حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي والمنتقل حديثاً لصفوف نادي برشلونة الرديف الإسباني عن سعادته بارتداء قميص الكتلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حمزة عبد الكريم للموقع الرسمي لنادي برشلونة: سعيد للغاية وجاهز للمشاركة أريد النزول للملعب وتقديم أفضل ما لدي لا أستطيع الانتظار.

وأوضح :حلمي اللعب للفريق الأول وأسعى لتقديم أقصى جهدي لتحقيق الحلم في أكبر وأمثل هذا الكيان الكبير بأفضل صورة ممكنة.

الأهلي الزمالك برشلونة حمزة عبدالكريم الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

ترشيحاتنا

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة 2174 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين بديوان عام المحافظة لمتابعة الأداء وتسهيل الإجراءات وتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين لمتابعة الأداء وتسهيل الإجراءات

رئيس حي الزهور يتفقد إنطلاق أعمال تطوير منطقة عمرو بن العاص

قطار التنمية يواصل تطوير مناطق زهور بورسعيد السكنية ويصل عمرو بن العاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد