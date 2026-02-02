موعد الظهور الرسمي الأول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وتنتظر الجماهير المصرية الظهور الأول لنجمهم الشاب حمزة عبدالكريم بقميص برشلونة بعد إتمام انتقاله.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة برشلونة أتليتك القادمة مشاركة حمزة عبدالكريم أمام فريق باباسترو ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة برشلونة وبارباسترو على ملعب يوهان كرويف، يوم الأحد الوافق 8 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

أول تعليق من حمزة عبدالكريم

أعرب حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي والمنتقل حديثاً لصفوف نادي برشلونة الرديف الإسباني عن سعادته بارتداء قميص الكتلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حمزة عبد الكريم للموقع الرسمي لنادي برشلونة: سعيد للغاية وجاهز للمشاركة أريد النزول للملعب وتقديم أفضل ما لدي لا أستطيع الانتظار.

وأوضح :حلمي اللعب للفريق الأول وأسعى لتقديم أقصى جهدي لتحقيق الحلم في أكبر وأمثل هذا الكيان الكبير بأفضل صورة ممكنة.