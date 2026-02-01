عمرو الدردير لـ حمزة عبدالكريم: مش عايزين نشوفك في مصر تاني

عبر الناقد الرياضي عمرو الدردير عن سعادته بعد اعلان نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وكتب الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مش عايزين نشوفك في مصر تاني غير بعد الاعتزال، مهما كانت توقعاتك لمسيرتك، عمرك ما كنت تتخيل إنك في السن ده تبقى لاعب في صفوف برشلونة.. وجودك النهارده في نادي بحجم برشلونة مسؤولية كبيرة، وكل ثانية بتلعبها لازم تدي فيها 100٪ من اللي عندك"

وتابع "مستنيين نشوفك بعد اعتزال محمد صلاح، سفير مصر اللي مشرفها في أوروبا، ويكون عندنا كينج جديد، وملاعب أوروبا بتهتف باسمه.. المهمة صعبة، بس أنت قدها، وسنك صغير وقادر لو استغليت الفرصة صح.. احلم واطمع علشان تحقق كل حاجة وتوصل بعيد، ويمكن تبقى واحد من أعظم لاعبي مصر وبرشلونة كمان، بالتوفيق يا حمزة"

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

واعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.