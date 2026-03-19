قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يستقر أمام الجنيه بعد تثبيت الفائدة الأمريكية… وأسعار البنوك تتحرك بهدوء

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم


سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلي، وذلك في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما خفّض حالة الترقب في أسواق الصرف وأسهم في تراجع حدة التقلبات خلال تداولات اليوم.
 

وأظهرت قراءات السوق المصرفي أن سعر صرف الدولار في البنوك وصل إلى التحرك ضمن نطاق ضيق، مع فروق طفيفة في أسعار البيع والشراء بين مصرف وآخر، في ظل استمرار قوة الطلب على العملة الأجنبية من جانب عدد من القطاعات الاقتصادية.
 

وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه في عشر بنوك كما يلي:

-البنك الأهلي المصري:  52.29 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع
-بنك مصر :  52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي:  52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع
-بنك الإسكندرية : 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع
-البنك العربي الأفريقي الدولي :  52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع
-بنك البركة : 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع
  بنك SAIB :  52.32  للشراء و52.42 جنيه للبيع
- مصرف أبو ظبي الإسلامي : 52.34 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع
-بنك القاهرة : 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس : 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع


ويعكس هذا التباين المحدود بين أسعار البنوك حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع ميل واضح لاستيعاب تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت الفائدة، وهو ما حدّ من الضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه.
ويربط محللون اقتصاديون هذا الاستقرار بتراجع حالات المضاربة في السوق، إضافة إلى تأثر تحركات الدولار بتوقعات المستثمرين حول توجّهات السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الحديث عن احتمال خفض سعر الفائدة مع نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تظل أسعار صرف الدولار أمام الجنيه تتحرك في نطاقات سعرية محدودة خلال الأيام القادمة، مع استمرار التأثير النسبي لعوامل خارجية مرتبطة بالسياسة النقدية العالمية، بجانب عوامل محلية تتعلق بتدفقات النقد الأجنبي وأداء القطاعات الاقتصادية في السوق المصري.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
