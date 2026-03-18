الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

يتراجع 40 قرشا.. متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

سعر الدينار الكويتي في مصر
سعر الدينار الكويتي في مصر
علياء فوزى

انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر ختام تعاملات الأسبوع الجاري  ليسجل 161.94جنيه مقارنة بـ 162.34 جنيه سعر المستهل بتراجع 40 قرشا .

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:170.62جنيه.

سعر البيع:171.03 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الأربعاء 18-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:168.77جنيه.

سعر البيع:172.62جنيه.

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:168.58جنيه.

سعر البيع:171.13جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:168.05جنيه.

سعر البيع:170.58جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:168.74 جنيه.

سعر البيع:170.85جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:165.55جنيه.

سعر البيع:170.75جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:165.27جنيه.

سعر البيع:172.38 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:164.57جنيه.

سعر البيع:171.27 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:162.56جنيه.

سعر البيع:170.78 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:158.45جنيه.

سعر البيع:171.77 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 18-3-2026 نحو :

سعر الشراء:170.52جنيه.

سعر البيع:171.03  جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم 

170.63 جنيه للشراء.

متوسط سعر  الدينار الكويتي اليوم 

161.94جنيه.   

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

