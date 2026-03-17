ارتفاع الدولار والدينار الكويتي.. واستقرار اليورو والريال السعودي في تعاملات اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس، حيث ارتفع سعر الدولار والدينار الكويتي أمام الجنيه، بينما استقر كل من اليورو والريال السعودي نسبيًا، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

وجاءت أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

دولار أمريكي 52.30 شراء 52.40 بيع

يورو 60.22 شراء 60.35 بيع

جنيه إسترليني 69.75 شراء 69.90 بيع

فرنك سويسري 66.49 شراء 66.66 بيع

100 ين ياباني 32.89 شراء 32.96 بيع

ريال سعودي 13.92 شراء 13.95 بيع

دينار كويتي 170.46 شراء 170.84 بيع

درهم إماراتي 14.23 شراء 14.27 بيع

يوان صيني 7.59 شراء 7.61 بيع



وجاءت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم كالتالي:

دولار أمريكي 52.30 شراء 52.40 بيع

يورو 59.97 شراء 60.38 بيع

جنيه إسترليني 69.42 شراء 69.89 بيع

دولار كندي 38.16 شراء 38.30 بيع

فرنك سويسري 66.20 شراء 66.64 بيع

100 ين ياباني 32.79 شراء 32.95 بيع

دولار أسترالي 36.87 شراء 37.15 بيع

دينار كويتي 167.97 شراء 170.76 بيع

ريال سعودي 13.89 شراء 13.96 بيع

درهم إماراتي 14.22 شراء 14.26 بي

ويعكس أداء السوق اليوم استمرار الضغط على الجنيه أمام الدولار، مع ارتفاع ملحوظ في الدينار الكويتي، في حين حافظت بعض العملات العربية والأوروبية على استقرارها النسبي، خاصة الريال السعودي واليورو.