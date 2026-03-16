الريال والدينار.. أسعار العملات اليوم الاثنين في البنوك

يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات اليوم الأثنين 16 مارس خلال التعاملات المصرفية في مستهل تعاملات اليوم، وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الكويتي..
سعر الدينار الكويتي اليوم الأثنين
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بلغ 168.44 جنيه للشراء و171.57 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر سجل 169.12 جنيه للشراء و171.74 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة وصل إلى 169.15 جنيه للشراء و172.03 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري سجل 169.20 جنيه للشراء و171.54 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي بلغ 171.25 جنيه للشراء و171.57 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
13.9426 جنيه للشراء – 14.0127 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي:
13.9861 جنيه للشراء – 14.0109 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:
13.9686 جنيه للشراء – 14.0228 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:
13.9453 جنيه للشراء – 14.0147 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
13.9426 جنيه للشراء – 14.012 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
الدرهم الإماراتي: بلغ متوسط السعر 14.29 جنيه للشراء و14.33 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي: سجل نحو 52.49 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني: بلغ حوالي 69.40 جنيه للشراء و69.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي: سجل نحو 59.92 جنيه للشراء و60.08 جنيه للبيع.