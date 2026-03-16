الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية  مستهل تعاملات الاسبوع في مصر.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 16 مارس 2026 ، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 16-3-2026:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026  لنحو :

سعر الشراء:52.48 جنيه.

سعر البيع: 52.58 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 36.63 جنيه.

سعر البيع: 37.28 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 38.19 جنيه.

سعر البيع: 38.59 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 59.89 جنيه.

سعر البيع: 60.61 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 69.37 جنيه.

سعر البيع: 70.29 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 66.28 جنيها.

سعر البيع: 66.99 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 8.01 جنيه.

سعر البيع: 8.11 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 5.53 جنيه.

سعر البيع: 5.62 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 5.36 جنيه.

سعر البيع: 5.42 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 7.60جنيه.

سعر البيع: 7.64جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 32.50 جنيه.

سعر البيع: 33.06 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

عيد الفطر

خبيرة الفلك تكشف موعد عيد الفطر المبارك.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

أحمد كشك

أحمد كشك: كواليس أب ولكن اتسمت بالمحبة والتعاون بين فريق العمل

النجم محمد رجب مع أوركيد سامي

محمد رجب لصدى البلد: انتقادات مسلسل قطر صغنطوط غير مبررة.. فيديو

جيسي باكلي

أوسكار 2026.. جيسي باكلي أفضل ممثلة وOne Battle After Another أفضل فيلم

بالصور

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الأوسكار .. شاهد

حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد