وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الاسبوع في مصر.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 16 مارس 2026 ، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 16-3-2026:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:52.48 جنيه.

سعر البيع: 52.58 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 36.63 جنيه.

سعر البيع: 37.28 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 38.19 جنيه.

سعر البيع: 38.59 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 59.89 جنيه.

سعر البيع: 60.61 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 69.37 جنيه.

سعر البيع: 70.29 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 66.28 جنيها.

سعر البيع: 66.99 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 8.01 جنيه.

سعر البيع: 8.11 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 5.53 جنيه.

سعر البيع: 5.62 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 5.36 جنيه.

سعر البيع: 5.42 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 7.60جنيه.

سعر البيع: 7.64جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-3-2026:

سعر الشراء: 32.50 جنيه.

سعر البيع: 33.06 جنيه.