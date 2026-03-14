رغم تجدد الصراع الإقليمي.. استقرار العملات الأجنبية اليوم.. الدولار بـ52,38 جنيهًا

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت بالتزامن مع تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي.

سعر العملات الأجنبية اليوم

في ظل تجدد الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني؛ استمر ثبات سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه داخل الأسواق الرسمية من دون تغيير بالتوازي مع تطبيق قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.38 جنيه للشراء و 52.52 جنيهًأ للبيع.

اليورو

سجل سعر اليورو 60.54 جنيهات للشراء و 60.7 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 70.14 جنيهاً للشراء و 70.34 جنيهًا للبيع.

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 38.53 جنيهات للشراء و 38.64 جنيهات للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8.1 جنيهًا للشراء و 8.12 جنيهًا للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه 5.41 جنيهًا للشراء و 5.42 جنيهًأ للبيع.

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.65 جنيهات للشراء و 5.67 جنيهات للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه 67.07 جنيهات للشراء و 67.27 جنيهات للبيع.

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه 33 جنيهًا للشراء و 33.09 جنيهات للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه 37,37 جنيهاً للشراء و 37.47 جنيهات للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 7.62 جنيهًا للشراء و 7,644 جنيهاً للبيع.