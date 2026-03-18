قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق
نجم الزمالك يتغني بـ محمد صلاح: أسطورة بمعنى الكلمة
تقرير: ترامب يعارض شن المزيد من الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت النفطية بدول الخليج
اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
إيقاف مُفاجئ لمباراة الغرافة والأهلي في دوري نجوم قطر
تشديد العقوبات على مخالفي تراخيص الكهرباء بمشروع قانون الحكومة الجديد
مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية
عراقجي يحذر من مخطط أمريكي لتوسيع الحرب ضد إيران
الإمارات تدين استهداف رأس لفان وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
تصعيد خطير بعد النهائي الإفريقي من فانيسالي موين
نصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا «خاسر»
رئيس التحرير
طه جبريل
استقرار الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. وعيار 21 عند 7190جنيها

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.
وجاءت حالة الهدوء في السوق نتيجة تراجع حدة المضاربات، مع اتجاه المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية في ضوء القرار، خاصة مع وضوح الرؤية نسبيًا بشأن السياسة النقدية الأمريكية خلال المرحلة الحالية.


وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي: 


- عيار 24 سجل نحو 8217 جنيهًا

-عيار 22 سجل نحو 7532 جنيهًا 
_ عيار 21 سجل نحو 7190جنيهًا
- عيار 18 سجل نحو 6190 جنيهًا
- الجنيه الذهب سجل نحو 59 ألف جنيه

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4830 دولارًا، مع تحركات محدودة تعكس حالة الترقب الحذر التي تسيطر على الأسواق الدولية، في ظل متابعة دقيقة لأي إشارات مستقبلية من الفيدرالي.
ويُعد قرار تثبيت أسعار الفائدة عاملًا داعمًا لاستقرار الذهب، إذ يحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد على السندات، كما يقلل من قوة الدولار، وهو ما يمنح المعدن الأصفر فرصة للحفاظ على توازنه.
وفي المقابل، يظل تأثير القرار محدودًا على المدى القصير، حيث تعتمد تحركات الذهب بشكل أكبر على التوقعات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتوقيتات خفض الفائدة المحتملة خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن الأسواق بدأت تتحول من التركيز على قرار الفائدة نفسه إلى تحليل نبرة الفيدرالي وتوقعاته الاقتصادية، وهو ما يفسر التحركات العرضية الحالية للذهب.
كما تلعب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية دورًا مهمًا في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في عدد من الأسواق الكبرى.
ومن المتوقع أن يستمر الذهب في التحرك داخل نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات ميله للصعود بشكل تدريجي حال ظهور مؤشرات على تيسير السياسة النقدية عالميًا أو تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ريم مصطفي

ريم مصطفى تدفع ثمن خيانتها بنهاية مأساوية في مسلسل فن الحرب

النص

النص الثاني الحلقة 14.. تسمم أحمد أمين

بالصور

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد