مجهول الهوية.. العثور على جثمان شاب غارقًا بمياه هاويس الخطاطبة في المنوفية

تمكن أهالي مركز السادات في محافظة المنوفية من العثور علي جثمان شاب غارقًا في المياه بمنطقة هاويس الخطاطبة

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات بالعثور على جثمان شخص غارق في مياه هاويس الخطاطبة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي بنطال جينز أزرق اللون، وملابس داخلية كلسون بني، وفوقهما تيشيرت أزرق به علامات صفراء، وتم انتشال الجثمان بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السادات، تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.