ناعية هاني شاكر.. شفاء الأورمان: صاحب مسيرة فنية وإنسانية خالدة وداعم أصيل لمرضى الأورام

نعت مستشفيات شفاء الأورمان ومجلس إدارتها ببالغ الحزن والأسى ، الفنان الكبير هاني شاكر الذي وافته المنية اليوم ، بعد صراع مع المرض تاركا خلفه مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء.

وأكدت مستشفيات شفاء الأورمان، أن الراحل كان من أوائل الداعمين لمرضى الأورام، وحرص منذ بداية تأسيس المستشفى على تقديم الدعم المعنوي والمجتمعي إيمانا منه بأهمية الدور الإنساني في مساندة المرضى والتخفيف عنهم، ليكون أحد شركاء النجاح الحقيقيين في رحلة العطاء.

وقد ساهمت مواقف الفنان الراحل الإنسانية من خلال مشاركاته وزياراته التي تركت أثرا طيبا لن ينسي داخل أروقة المستشفى.

قال الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان فقدنا اليوم قيمة فنية وإنسانية كبيرة، كان داعما حقيقيًا لمرضى الأورام منذ اللحظة الأولى، وسيظل أثره الإنساني حاضرا في قلوبنا دائمًا.

وتتقدم إدارة مستشفيات شفاء الأورمان بخالص التعازي إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.