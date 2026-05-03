رئيس شُعبة البن يبحث مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة فرص التعاون

أكد رئيس شُعبة البن بغرفة القاهرة حسن فوزي، على العلاقة الراسخة مع سفارة كولومبيا وأن البن الكولومبي يُعد من أجود أنواع البن عالميا وتُزرع حبوبه في مرتفعات جبال كولومبيا، مما يمنحه مذاقا فريدا.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الشعبة مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة لوز إلينا مارتينيز، وتجار ومستوردِي البن في مصر، وعدد من المتخصصين في هذا المجال.



وقال فوزي إن البن يُعد من القطاعات الأساسية والحيوية التي تمثل جسرا للتواصل التجاري والثقافي بين الشعوب، وإن شُعبة تجار البن تتطلع إلى تعاون مستمر مع السفارة في المرحلة المقبلة بما يخدم جميع تجار البن ويُعزز التبادل التجاري بين البلدين بشكلٍ ملموس.



وأضاف رئيس شُعبة البن أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، بما يُتيح الفرصة لزيادة العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين، وهو ما يعزز أطر التعاون ويزيد من حجم التبادل التجاري المصري الكولومبي.



من جانبها، قالت سفيرة كولومبيا خلال اللقاء إنها تستهدف دعم العلاقات الثنائية في هذا القطاع بين مصر وكولومبيا، في ظل تميز كولومبيا في مجال البن، مشيرةً إلى أهمية الترويج لأنواع البن الكولومبية أمام المستوردين المصريين، مما يزيد من فرص التعاون بين البلدين.