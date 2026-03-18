استعدادا لعيد الفطر.. صحة المنوفية ترفع درجة الجاهزية وتقر إجراءات حاسمة لضبط الأداء

عقد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير عام إدارة الطب العلاجي، إلى جانب قيادات الإدارات الفنية.

واستهدف الاجتماع متابعة الاستعدادات النهائية لعيد الفطر.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذًا جادًا لكافة التوجيهات، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة، إلى جانب تفعيل غرف الطوارئ بالمستشفيات والإدارات الصحية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

كما وجه بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، بما يضمن تقديم خدمة طبية فورية وآمنة للمواطنين خلال فترة العيد.

من جانبه، أكد الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، على أهمية تكثيف المرور الميداني خلال الفترة المقبلة، من خلال إعداد جداول مرور منتظمة تشمل جميع المنشآت الصحية، مع توزيع واضح للمهام بين فرق العمل، وتوثيق الملاحظات.

أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لضمان استدامة تحسين الأداء.إلى جانب مناقشة أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال جولات المرور الميدانية، ووضع خطة فعّالة للمرور خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الانضباط الكامل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي سلبيات يتم رصدها، على أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بخطط تصحيحية واضحة، مؤكدًا أن الهدف من المرور هو تحسين الأداء وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، وليس مجرد رصد الأخطاء.

وأشار إلى أهمية أن تستند خطط المرور إلى أهداف محددة، في مقدمتها ضمان تقديم الخدمة الطبية بأعلى درجات الأمان داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، بما يحافظ على سلامة المرضى ويعزز جودة الرعاية الصحية.

كما أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء شركات الأمن والنظافة، بالتنسيق مع الإدارة المالية والإدارية، لضمان الانضباط الكامل داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والالتزام بمعايير الجودة، مع ضرورة التوثيق الدقيق لكافة الإجراءات.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، من خلال تقديم خدمات صحية متميزة خلال فترة العيد، مع الاستمرار في تحسين الأداء وتصحيح أي سلبيات بشكل فوري وفعّال.