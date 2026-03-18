محافظ المنوفية: تجهيز 511 ساحة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد التام والانتهاء من تجهيز الساحات بمراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة العيد في أجواء من الفرحة والبهجة.

وأشار الدكتور معوض حماد مدير مديرية أوقاف المنوفية، إلى أن المديرية أنهت استعدادها التام لتجهيز 511 ساحة بجميع أرجاء المحافظة إلي جانب المساجد الكبرى ، ومراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوى الهمم ، وتم اختيار أفضل العناصر علمياً وثقافياً ودعويا من أئمة المساجد ،وذلك في إطار الحرص على التيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية منظمة وآمنة في أنحاء المحافظة.

وأكد مدير مديرية أوقاف المنوفية، أنه تم التنبيه على المديرية والإدارات الفرعية برفع درجة الاستعداد التام والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف فيما يخص استقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة العامة لإعداد ساحات العيد والتشديد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة ونشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم.

وقدم محافظ المنوفية ،التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.