محافظ المنوفية : صحة المواطن خط أحمر .. ومش هسمح بأي تقصير في المستشفيات

عقد مساء اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً بمسؤولي الصحة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي و الوقوف علي الجاهزية الكاملة وبحث خطط الاستعداد الشاملة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

حضر الإجتماع ، محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مدير مديرية الصحة بالمنوفية ، مدير عام التامين الصحي فرع المنوفية ،وكيل مديرية الصحة ، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، مديري المستشفيات العامة والتخصصية والمركزية والإدارات الطبية بمراكز ومدن المحافظة ، عدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام ، عدد من مديري إدارات مديرية الصحة.

وفي مستهل الإجتماع ، أكد محافظ المنوفية علي ضرورة رفع درجة الجاهزية الكاملة ووضع خطط عمل استباقية بكافة المستشفيات تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر ، و إدارة نوبتجيات الأطقم الطبية ، وتفعيل غرف العمليات للربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لضمان التدخل السريع وتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين طوال أيام العطلة ، مشيراً إلي أن صحة المواطن المنوفي خط أحمر ، و أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة صحية منضبطة ترتكز في مقامها الأول على تحسين جودة الخدمات وحسن معاملة المرضى وذويهم، مشدداً على أن التواجد الميداني الفعال هو المعيار الوحيد لتقييم المسؤولين وأنه لا يسمح بأي تقصير أو تهاون داخل المستشفيات أو التهاون في تقديم الخدمة الطبية.

كما تناول الإجتماع ، مناقشة الملاحظات التي رصدها محافظ المنوفية خلال جولاته المفاجئة بعدد من المستشفيات العامة والوحدات الصحية قائلا " مش هدور ضهري وأسكت لو لقيت قصور في العمل ، إحنا شغالين لخدمة المواطن في المقام الأول ، مكلفاً مدير مديرية الصحة مراجعة عقود الأطباء المتعاقدين بمختلف المنشآت الطبية وإنهاء تعاقد كل من لا يضيف للمنظومة الصحية لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ، إعداد حصر شامل ودقيق لكافة الأجهزة الطبية المعطلة بالمستشفيات مع المراجعة فنية لجميع عقود الصيانة المرتبطة بها لضمان كفاءة التشغيل القصوى ، تأمين الاحتياجات الاستراتيجية بكافة المستشفيات للتأكد من مدي توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ، وإعداد تقارير يومية مجمعة من مديري الإدارات الصحية يوضح القوة البشرية الفعلية بالمستشفيات وعدد المتغيبين للعرض عليه شخصياً.

وإشار المحافظ دعمه الكامل لكل مسؤول مخلص يعمل على تطوير المنظومة الصحية ، قائلاً " لا نتصيد أخطاء ، ولكننا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل صحة المواطنين " ، مؤكداً على أن قطاع الصحة يقع على رأس أولويات منظومة العمل بالمحافظة.