الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل ضبط معلمة تنتحل صفة طبيبة علاج طبيعي وتدير مركزا طبيا بالمنوفية.. صور

مروة فاضل

في ضربة حاسمة للعلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، في منتصف الليل بشبين الكوم تم ضبط منتحلة صفة طبيبة. 

نفّذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية حملة تفتيشية موسعة في توقيت استثنائي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجاءت الحملة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع وليد شبل مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، وبحضور الدكتورة هبة قطب رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالمنوفية، حيث تم المرور على أحد مراكز التخسيس والتجميل بمدينة شبين الكوم.

أسفر التفتيش عن ضبط القائمة على المركز وتدعى (د.ف)، وتبين أنها تعمل معلمة بالتعليم الابتدائي وتنتحل صفة طبيب علاج طبيعي، وتمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، حيث تقوم بالكشف على المواطنين ووصف وبيع أدوية للتخسيس والحميات الغذائية داخل المنشأة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل الطبي.

وتم العثور على أجهزة ومستلزمات طبية تُستخدم في عمليات التخسيس دون استيفاء الاشتراطات القانونية، وعلى الفور قامت هيئة الدواء المصرية بالتحفظ على المضبوطات، وتم استدعاء قوة من قسم شرطة شبين الكوم التي حضرت لمقر الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر.

شارك في الحملة كل من: الدكتور أحمد حسن، الدكتور مصطفى خلف، الدكتور فهيم حمدي، الدكتورة لبنى كمال، الدكتورة وسام السيد، أعضاء لجنة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة الدكتور أحمد حمادة عضو هيئة الدواء المصرية.

من جانبه، أكد  الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة ، أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة لضبط منظومة العمل بالقطاع الطبي الخاص، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة المواطنين.

وأضاف أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات، خاصة ما يتعلق بانتحال الصفة الطبية أو تقديم خدمات علاجية دون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف ومفاجئ على مدار الساعة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، والحفاظ على حقوق المرضى وسلامتهم.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية مديرية الصحة العلاج الحر

