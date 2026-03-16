محافظ المنوفية يفاجئ وحدة طب الأسرة بجزيرة الحجر ويثني على الحالة العامة وجودة الخدمات المقدمة

استكمل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية المفاجئة بتفقد وحدة طب الأسرة بجزيرة الحجر للإطمئنان علي الحالة العامة وتعزيز الانضباط الإداري وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل صورة ، حيث تفقد المحافظ أقسام الطوارئ والمشورة والأسنان وطب الأسرة والمبادرات ، و إستفسر عن ألية العمل وحجم المترددين ، وخلال تفقده أثني المحافظ علي جودة الخدمات المقدمة والحالة العامة للوحدة ، مقدماً شكره وتقديره للأطقم الطبية ، وموجهاً بضرورة الاستمرار في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضي لتخفيف العبء عن كاهلهم .

كما تابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمستشفي زاوية الناعورة بالشهداء للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، حيث تفقد المحافظ عدد من الأقسام الطبية ومنها الحميات ، المناظير ، حضانات الأطفال ، معمل الطفيليات ، الأسنان ، وحدة الكلي ، و استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى فور وصولهم لقسم الاستقبال و تلقى العلاج ، فيما استفسر المحافظ عن نسب تردد المواطنين بكل عيادة على حده ، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمرضى لضمان تقديم خدمات طبية لائقة.

وخلال تفقده لاحظ المحافظ وجود عدد من الإشغالات بالطريق المؤدي للمستشفي ، موجهاً رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة وتكثيف الحملات لتحقيق الإنضباط العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

كما تفقد محافظ المنوفية مركز صحة الأسرة بمقر الوحدة المحلية القديم بدنشواي وأستفسر عن آلية العمل وتوزيع المهام ، كما إستمع المحافظ لشكاوي عدد من المواطنين بشأن الصرف الصحي بدنشواي و الغاز بنواحي أبشادي وأبو كلس ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بسرعة فحصها ووضع الحلول المناسبة ووفقاً للوائح والقوانين .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على المتابعة الدورية للقطاع الصحي ودعمه بالإمكانيات اللازمة للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة .

وتضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية معدية منشأة السادات ، موجهاً رئيس المدينة بمراجعة التراخيص للتأكد من سريانها ومدي مطابقتها للمواصفات الفنية حفاظاً علي أمن وسلامة المواطنين.