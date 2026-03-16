محافظ المنوفية يتفقد مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة| صور

قام اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مدي الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة تحقيقاً للصالح العام.

وتفقد محافظ المنوفية موقف الشهداء النموذجي للوقوف علي الحالة العامة ، مكلفاً مشروع المواقف وبالتنسيق مع المحافظة بالإعلان عن أرقام هواتف محمولة لتلقي شكاوي المواطنين وتعميمها عبر لوحات إرشادية واضحة بجميع مواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وتفقد المحافظ موقف الشهداء – سلامون ، والتقي بعدد من المواطنين والسائقين وأجري حواراً مفتوحاً معهم تأكد من خلاله الإلتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة ، مؤكداً على ضرورة عدم التلاعب بحقوق المواطنين والزيادة في التسعيرة ، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين ، ووجه المحافظ رئيس المدينة ومشرف مشروع المواقف بالمتابعة اليومية والتأكد من عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون ملصق مدون عليها التعريفة الجديدة منعاً لاستغلال المواطنين ، فضلاً عن توفير دورات مياه بالموقف لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمترددين.

وشدد محافظ المنوفية بمواصلة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والتواجد الميداني بصفة مستمرة للمرور على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة والإلتزام بخطوط السير المقررة حفاظاً علي حقوق المواطنين.