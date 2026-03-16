نتيجة علاقة غير شرعية.. كشف لغز العثور على رضيعة داخل حمام قطار في المنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية، من كشف غموض العثور علي رضيعة داخل حمام قطار أثناء توقفه بمحطة منوف.

البداية عندما عثر ركاب قطار 604 منوف بنها ، على طفلة رضيعه داخل حمام القطار أثناء وجوده بمحطة منوف.

وسلم الركاب الطفلة إلى مباحث المحطة، حيث تم إيداعها بمستشفي منوف.

وبالبحث والتحديات تبين لضباط مباحث منوف أن أهل الطفلة من المتسولين، والطفلة نتيجة علاقة غير شرعية، وأقدم أهل الطفلة علي تركها بالقطار للتخلص منها اثناء توقف القطار بمحطة منوف.

فيما تم ضبط المتهمين وحبسهم علي ذمة التحقيقات، وتم إيداع الطفلة بمستشفى منوف وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.