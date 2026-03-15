ضبط ربع طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختاما مزورة بالشهداء في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسواق والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية للمرور علي الأسواق والمحلات التجارية وأماكن بيع وتداول اللحوم ، وتمكنت خلالها من ضبط ربع طن لحوم فاسدة مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختاماً مزورة ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وفي سياق متصل ، شملت الحملة مروراً ميدانياً على المحلات العامة والمنشآت التجارية بنطاق المدينة ، للتأكد من قانونية العمل والحصول على التراخيص اللازمة ومزاولة النشاط تحقيقاً للصالح العام.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .