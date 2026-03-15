إزالة آثار حادث انقلاب تريلا بمصرف أم خليفة في المنوفية

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية انقلاب سيارة تريلا بمصرف أم خليفة التابع للمركز.

وانتقل فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور مع كافة المرافق المعنية للوقوف على أعمال رفع آثار حادث وقوع مقطورة بمصرف أم خليفة، وذلك لضمان استعادة السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

وشملت المتابعة تواجد قطاع المرور والكهرباء والنظافة لإزالة المخلفات وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث ومنع أي تأثير على المارة والمركبات.

وتم فتح الطريق العام امام المواطنين والمركبات وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.