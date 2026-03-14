بسبب خلافات الجيرة.. شاب يعتدي علي شقيقه بسلاح أبيض في المنوفية

أصيب شاب في أحد قري مركز منوف في محافظة المنوفية علي يد شقيقه في نهار رمضان بسبب خلافات الجيرة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منوف بوقوع مشاجرة بين شقيقين داخل إحدى القرى التابعة لدائرة المركز ووجود مصاب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام أحد الأشقاء بالتعدي على شقيقه وطعنه طعنة نافذة بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الواقعة جاءت بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشادة كلامية بين الطرفين انتهت بالاعتداء بالسلاح الأبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.