بسبب الرياح.. سقوط شجرة كافور وقطع أسلاك أعمدة كهربائية في المنوفية

شهدت قرية جروان ، في مركز الباجور في محافظة المنوفية، سقوط شجرة تسببت فى قطع الاسلاك.

وانتقل مركز ومدينة الباجور، وتم التعامل الفوري والمباشر مع حادث سقوط شجرة كافور على سكة الساحل بجروان، الذي تسبب في قطع أسلاك الأعمدة وعرقلة الحركة المرورية بالمنطقة تحت اشراف عبير عرفة رئيس الوحدة المحلية بجروان.

وعلى الفور، تم استدعاء فرق شبكة كهرباء جروان، التي قامت بعمل تقييم سريع للأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الشجرة من مكانها، وإصلاح الأسلاك المتضررة، وشدها بطريقة آمنة، وإعادة التيار الكهربائي، وضمان إنارة الطريق والمنازل المحيطة.

وأشارت رئاسة المركز إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع آثار الأحوال الجوية، مؤكدة على أهمية التعاون مع الجهات المسؤولة لضمان سلامة المواطنين وسير الحركة بشكل طبيعي.

كما نوهت إلى أن استمرار متابعة الحالة الجوية واتخاذ التدابير الوقائية جزء أساسي من استراتيجية حماية الممتلكات العامة والخاصة بالمدينة.